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БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо» во втором матче: фоторепортаж

БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо» во втором матче: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 82:78 (20:22, 24:21, 16:16, 22:19).

8 декабря БК «Арсенал» сыграл ответный матч со ставропольским «Динамо». Зрители стали свидетелями одного из самых напряженных поединков оружейников в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в итоге «Арсенал» обыграл соперника со счетом 82:78 (20:22, 24:21, 16:16, 22:19).

Самым результативным в составе нашей команды стал Дмитрий Рытенко, на счету которого дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов. Еще четыре человека перешагнули через десятиочковый рубеж: Максим Кузнецов и Евгений Маринин — по 14 очков, Артем Попов и Давид Дзандзава — по 12 очков.

Отметим, что первый поединок между командами, который состоялся 7 декабря в Туле, стал скандальным. РФБ заподозрил «Арсенал» в нечестной игре. Подробности здесь.

 

14 и 15 декабря «Арсенал» отправится на выезд в Тобольск, где сыграет с местным «Нефтехимиком».

Галерея
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 1
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 2
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 3
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 4
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 5
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 6
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 7
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 8
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 9
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 10
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 11
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 12
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 13
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 14
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 15
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 16
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 17
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 18
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 19
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 20
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 21
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 22
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 23
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 24
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 25
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 26
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 27
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 28
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 29
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 30
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 31
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 32
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 33
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 34
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 35
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 36
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 37
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 38
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 39
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 40
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 41
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 42
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 43
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 44
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 45
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 46
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 47
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 48
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 49
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 50
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 51
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 52
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 53
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 54
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 55
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 56
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 57
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 58
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 59
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 60
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 61
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 62
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 63
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 64
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 65
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 66
БК Арсенал - БК Динамо 8.12, Фото: 67
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:57 +1
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