БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо» во втором матче: фоторепортаж

8 декабря БК «Арсенал» сыграл ответный матч со ставропольским «Динамо». Зрители стали свидетелями одного из самых напряженных поединков оружейников в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в итоге «Арсенал» обыграл соперника со счетом 82:78 (20:22, 24:21, 16:16, 22:19).

Самым результативным в составе нашей команды стал Дмитрий Рытенко, на счету которого дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов. Еще четыре человека перешагнули через десятиочковый рубеж: Максим Кузнецов и Евгений Маринин — по 14 очков, Артем Попов и Давид Дзандзава — по 12 очков.

Отметим, что первый поединок между командами, который состоялся 7 декабря в Туле, стал скандальным. РФБ заподозрил «Арсенал» в нечестной игре. Подробности здесь.

14 и 15 декабря «Арсенал» отправится на выезд в Тобольск, где сыграет с местным «Нефтехимиком».