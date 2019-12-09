Тульский БК «Арсенал» заподозрили в нечестной игре

Фото из архива Myslo.

Исполком Российской федерации баскетбола рассмотрит матч Суперлиги-2 между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо», который состоялся 7 декабря.

В концовке игры обе команды откровенно перестали забивать. Видео последних минут матча опубликовано в группе ВКонтакте «Rusbasketball — о российском баскетболе».

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал это:

– Безусловно, Российская федерация баскетбола не оставит этот инцидент без внимания. Будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается просмотровой комиссией и департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят исполкому свои заключения.

Напомним, что это не первый подобный инцидент с участием «Арсенала». 17 марта 2018 года во время проходившего в Туле матча против магнитогорского «Динамо» игроки хозяев на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист «Арсенала». Тогда директорат РФБ за несоблюдение духа спортивного соперничества и честной игры вынес «Арсеналу» предупреждение. Причем в случае повторного нарушения был готов поставить на рассмотрение исполкома РФБ вопрос об исключении тульского клуба из состава участников Соревнований, проводимых под эгидой РФБ.

Пресс-служба БК «Арсенал» опубликовала комментарий главного тренера команды Виктора Ускова:

– Очень странно читать комментарии людей, которые сваливают всю вину на «Арсенал». Потому что на площадке была как минимум еще одна команда, которая провела очень странный матч. Но почему-то ее действия никто не обсуждает. Все решили, что именно мы замешаны в нечестных играх, в том числе и потому, что два года назад у нас случился инцидент с командой Магнитогорска, хотя ни о каких ставках, как многие говорят, тогда речи и не шло.

Напомню, что его последствиями стало отстранение одного из арбитров, который подозревался в обслуживания матча в нетрезвом состоянии, а двум другим были вынесены предупреждения. И почему-то сейчас Ставрополь весь белый и пушистый, хотя они взяли тайм-аут, после которого преднамеренно перестали забивать, что было видно всем и очевидно. И нас почему-то впутывают в эту грязь.

Мы рассчитываем на честное расследование со стороны РФБ и знаем, что мы ни в чем противозаконном не замешаны. Мы хотим, чтобы репутация нашего клуба была чистой, и поэтому не стали подыгрывать команде соперника, которая преследовала непонятно какие цели.