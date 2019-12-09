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В Туле в обувном магазине обнаружили змею
Фото Тульского экзотариума.

В Туле в обувном магазине обнаружили змею

Из-за окраски рептилию не сразу заметили.

Необычную находку сегодня обнаружили работники одного из тульских обувных магазинов — в служебном помещении затаилась змея. Из-за специфической окраски рептилию не сразу заметили, сотрудники подумали, что это лежит шланг. Лишь когда тот зашевелился, работники забили тревогу.

– Нарушителя спокойствия обезвредили с помощью ведра и позвонили в МЧС. Работники экзотариума также были оповещены о ситуации и выехали на место, — сообщили Myslo в Тульском экзотариуме.

Специалисты определили, что это безобидный маисовый полоз, к тому же редкой цветовой вариации — альбинос.

Змею забрали в зоопарк на карантин. После осмотра определили ее возраст — 1,5−2 года. Вероятно, рептилия жила у кого-то из владельцев квартиры, расположенной в доме, где находится магазин.

Полозу повезло, что он попал в теплое помещение и его быстро обнаружили.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:44 +12
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