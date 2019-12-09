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В новогоднюю ночь на главной площади Тулы выступит группа «Банд’Эрос»
Фото: banderos.ru

В новогоднюю ночь на главной площади Тулы выступит группа «Банд’Эрос»

Тула готовится к новогодним и рождественским праздникам. Мероприятия стартуют 27 декабря.

На совещании в городской администрации обсудили подготовку к Новому году. В этом году на территории Большой Тулы будет организовано более 400 различных мероприятий. Продолжится реализация проектов «Праздник двора» и «Каникулы в городе».

К 27 декабря в областной столице откроют 10 новогодних ёлок во всех районах города. Главные развлекательные площадки развернутся на площади Ленина, Казанской набережной и в историческом центре Тулы. С 23 декабря на площади Ленина откроется новогодний гастрофестиваль «С Пылу! С Жару!», начнут работать аттракционы.

27 декабря откроется Главная ёлка города. Туляков ждёт сказочный театрализованный парад, выступление группы 5sta Family и большой праздничный фейерверк.

С 28 по 30 декабря для туляков будут организованы развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, продолжится работа аттракционов, гастрофестиваля, катка.

На Казанской набережной пройдет большая новогодняя ярмарка рождественских сувениров и ёлочных игрушек, а также интерактивные программы и концерты. Будет работать зимний кинотеатр, на набережной установят Царь-Самовар.

На ул. Металлистов состоятся дневные и вечерние интерактивные программы, сказочные представления театра-студии «Мюсли», огненные и световые шоу, рыцарские квесты, танцевальные баттлы в стиле и семейные хороводы.

В новогоднюю ночь года туляки смогут встретить праздник на площади Ленина. В концерте примут участие тульские коллективы и исполнители, а также известные российские артисты. По данным Myslo, хэдлайнером новогодней ночи станет группа «Банд’Эрос».

Расписание городских праздничных мероприятий можно найти здесь. Подробную афишу новогодних гуляний ищите позже на Myslo!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:34 0
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