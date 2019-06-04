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«Арсенал»: сборная России и горячее межсезонье
Фото ПФК «Арсенал» и из архива Myslo. На фото

«Арсенал»: сборная России и горячее межсезонье

Что ждет команду этим летом?

Чемпионат закончен, клубные работники разъехались перевести дух по отпускам, но для болельщиков «Арсенала» сейчас самая горячая пора.
Впереди – не только еврокубки, но и полная пока неизвестность. Непонятно, кто покинет команду, кто придет на смену. Что вообще будет с их любимой командой этим летом?

Тройной дебют

В этот понедельник случилось поистине историческое событие для «Арсенала»: сразу три игрока клуба дебютировали в сборной России. Даже с учетом, что это был контрольный поединок, а двое из троих играли в Туле в аренде, сам факт говорит о многом. Ни один другой российский клуб, не входящий в пятерку олигархов, таким представительством похвастать сейчас не может. Да и «Спартак», собственно, делегировал в главную команду страны в этот раз только Джикию и Зобнина.

Максим Беляев вышел как раз вместо Джикии сразу после перерыва, а Мирзов и Бакаев появились одновременно – на последние полчаса.

Мирзов еще и успел отличиться, забив один из шести мячей в ворота «Чертаново». «Хоть и товарищеская игра, приятно забивать», – прокомментировал он свой гол после матча.

Станислав Черчесов в этой игре дал шанс попробовать свои силы всем 27 вызванным на сбор футболистам, а уж кого он оставит для отборочных матчей на Евро-2020, которые предстоят в ближайшую неделю, покажет время. Во всяком случае, Максим Беляев призывается в сборную Черчесова уже не в первый раз. Что же касается главной тульской ударной силы минувшего сезона, то Станислав Саламович высказался о них отдельно: «Нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной». Если нужно, значит оба рассматриваются на перспективу.

С учетом прошлогодней истории Дзюбы, которому именно «Арсенал» помог вернуться в национальную сборную, это уже тенденция. Если еще недавно в Туле мечтали о Премьер-лиге, то теперь мы можем констатировать, что в «Арсенале» готовят игроков для сборной. Хотя, строго говоря, это все же не первый наш призыв – в девяностые годы из Тулы вызывался в главную команду защитник Рамиз Мамедов, что тоже стало сенсацией. Мамедов тогда был первым в истории футболистом, сыгравшим за сборную, будучи игроком первого дивизиона. 18 ноября 1998 года он вышел на поле в товарищеском матче против сборной Бразилии (1:5). Справедливости ради, в сборной России Рамиз Мамедов играл и прежде.

А ведь Беляев – Мирзов – Бакаев далеко не единственные арсенальские звезды минувшего сезона. Мохамеда Кадири не зря приезжали в Тулу отсматривать селекционеры киевского «Динамо». Он уже заключил долгосрочный контракт с этим легендарным клубом постсоветского пространства; еще и долгосрочный – по схеме 4+1, то есть минимум на четыре года.

Михаила Левашова вроде как ждут в «Спартаке», а заодно приписывают и в список вероятных приобретений «Зенита».

Джорджевича хочет выкупить у Санкт-Петербурга разбогатевшее в очередной раз московское «Динамо».

В итоге набирается минимум шесть игроков основы, на которых по окончании чемпионата положили глаз топ-клубы.

Фабрика звезд

Все-таки минувший сезон должен, наверное, стать важной вехой в истории развития «Арсенала». Ведь из всей лакомой шестерки только у Левашова был действующий контракт с клубом. Плюс у Беляева срок действия трудового соглашения с Тулой закончился, новое предложение было сделано, но он взял время на раздумья. А вот еще четверо прошлым летом были взяты в аренду. Будь они действующими игроками тульского клуба, их потенциальный уход существенно пополнил бы казну «Арсенала».

При этом «Ростов» Мирзова подписал тогда как свободного агента после развала «Тосно», но в итоге этот футболист оказался не очень востребован у Карпина, потому и отправился в другую команду. Бакаев лишь пытался пробиться к основе «Спартака», и кто знает, удалось бы ему это сделать так быстро без кредита доверия в Туле. О Джорджевиче и так все понятно – выдержать конкуренцию с Дзюбой – Азмуном, а скоро и Кокориным не так-то просто. Поэтому скорее всего Питер просто не хочет бесплатно расставаться с игроком, в которого уже вложены определенные средства. «Динамо» вроде как готово раскошелиться на два с половиной миллиона евро. Что там точно было у «Аустрии» с Кадири – судить трудно. Но в любом случае выкупать контракт игрока, сидящего на лавке, и одного из лидеров российской Премьер-лиги – две большие разницы.

Все это к чему. «Арсенал» за последние два года показал себя клубом, который теоретически может зарабатывать на продажах игроков.

Примерно так живут, например, ведущие португальские клубы: покупают бюджетно, продают задорого. На жизнь в итоге хватает. Понятно, что в условиях нашего чемпионата совершать продажи с большими нулями после какой-нибудь цифры – проблематично, особенно для внутреннего рынка. Тем не менее какие-то шажки в этом направлении есть.

Год назад продали в «Црвену Звезду» Чаушича, сейчас возможен выкуп контракта Левашова.

Вопрос, как к этому стратегически готовы относиться в клубе. Ставка на нераскрученных игроков не может гарантированно приносить быстрый успех – сколько тому же Кононову осенью доставалось, когда команда с Мирзовым и Бакаевым не могла стабильно набирать очки. Опять же для политики продаж нужно иметь не только иную селекционную службу, заточенную на поиск молодых талантов, способных раскрыться в короткие сроки. Это еще и внятная и предсказуемая внутренняя политика. Ведь до того каждое лето прежде всего нужно было тушить пожар – искать игроков не только на место ушедших, но и сообразно вкусам нового главного тренера. О какой перспективе тут можно было говорить?

Сейчас вроде с этим попроще. Ясно же, что на место Бакаева будут искать футболиста со схожими возможностями – Бакаева номер 2, а на место Мирзова – Мирзова номер 2. То, что тренерский штаб примерно так смотрит на комплектование, говорит хотя бы тот факт, что в концовке сезона после травмы Джорджевича не стали давать шанс Ожеговичу, а попробовали наиграть на этой позиции Лесового.

Намного от схемы, приносящей успех, Черевченко отходить не стал.

Конечно, этой весной прогремела фраза главного тренера о том, что «Арсенал» – единственный клуб РФПЛ, который не может покупать футболистов. Но ведь с того времени кое-что изменилось. Даже вот Бакаев, возвращающийся в «Спартак», с уверенностью сказал, что все в «Арсенале» будет хорошо. Если в это верят футболисты, будем верить и мы.

Бакаев №2 или Глушаков №1?

Бесспорно, всех сейчас интересуют фамилии – кто может пополнить команду в ближайшее время. Тем более, что усиляться «Арсеналу» надо будет не только качественно, но и количественно: сезон команда доигрывала с очень ограниченным выбором игроков на скамейке. Между тем предстоит очень жаркий август, а за ним, будем верить, и осень, когда будет по две игры в неделю, невероятно высокая цена каждого матча и перелеты, перелеты, перелеты. Нужны будут игроки и для ротации тоже – чтобы давать паузу лидерам.

Интересовать интересует, но кто ж эти фамилии просто так озвучит. Трансферы, как и большие деньги, любят тишину. Оно, может, и хорошо. Была бы ситуация совсем аховой, сейчас бы вовсю обсуждали возможности возвращения Кутьина и усиление скамейки с помощью игроков «Енисея» и «Анжи». А в абсолютном молчании есть надежда, что переговоры ведутся по поводу куда более серьезных кадровых решений.

Пока применительно к Туле активно обсуждается только возможный приход Беленова, если все-таки уйдет Левашов, ну и муссируется еще одна знаменитая фамилия.

Война армии «Спартака» с Глушаковым заканчивается тем, что некогда любимец болельщиков все-таки уйдет в другой клуб. Если верить сообщениям прессы – в Тулу или в Ростов. Хорошо это или плохо для «Арсенала»? Капитаном «Спартака» просто так ведь не становятся.

Так что наличие ярко выраженного лидера в команде – это всегда в плюс. Тем более, что с лидерами в российском футболе всегда напряженка. Глушакову уже 32, и новая команда скорее всего станет для него последней возможностью завершить карьеру на хорошей ноте, а не под идиотские кричалки с трибун спартаковского стадиона.

Хотя попробовать атмосферу еврокубков, наверное, хотят немало и других российских футболистов. 14-го, то есть на следующей неделе, команда уже выходит из отпуска, и наверняка будут первые новости.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 16:00 +1
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