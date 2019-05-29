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Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в «Спартак»

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в «Спартак»

По предварительным данным, тульский клуб получит миллион евро в качестве отступных.

Совет директоров столичного «Спартака» одобрил сделку по переходу в команду вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

27-летний голкипер выступает за тульский клуб с 2012 года и является единственным уроженцем Тульской области среди игроков «Арсенала». Согласно контракту, «Спартак» должен заплатить тульскому клубу за переход Левашова один миллион евро.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 0
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