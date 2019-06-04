В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
Тульский поисковый отряд «Память» разыскивает родственников Александра Миронова.
Александр Иванович Миронов родился в 1919 году. Место рождения – город Москва 120, пос. Текстильщик.
На войну был призван Таганским РВК (г. Москва). Семья погибшего проживала по адресу: Тульская область, Куркинский район, деревня Кротовка.
Родственников красноармейца просят связаться с поисковиками по телефону: 8 (905) 626-87-79.
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