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В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

Тульский поисковый отряд «Память» разыскивает родственников Александра Миронова.

Александр Иванович Миронов родился в 1919 году. Место рождения – город Москва 120, пос. Текстильщик.

На войну был призван Таганским РВК (г. Москва). Семья погибшего проживала по адресу: Тульская область, Куркинский район, деревня Кротовка.

Родственников красноармейца просят связаться с поисковиками по телефону: 8 (905) 626-87-79.

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Куркинский райондеревня Кротовка
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