В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

Родственников красноармейца просят связаться с поисковиками по телефону: 8 (905) 626-87-79.

На войну был призван Таганским РВК (г. Москва). Семья погибшего проживала по адресу: Тульская область, Куркинский район, деревня Кротовка.

Александр Иванович Миронов родился в 1919 году. Место рождения – город Москва 120, пос. Текстильщик.