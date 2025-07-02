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В тульский «Арсенал» перешел защитник Александр Пуцко
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В тульский «Арсенал» перешел защитник Александр Пуцко

Об этом весьма оригинально объявила пресс-служба оружейников.

«Арсенал» подписал контракт с футболистом Александром Пуцко. 32-летний защитник перешел из ереванского «Урарту».

О том, что Пуцко стал игроком «Арсенала», пресс-служба оружейников объявила весьма оригинальным роликом:

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