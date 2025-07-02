В тульский «Арсенал» перешел защитник Александр Пуцко

«Арсенал» подписал контракт с футболистом Александром Пуцко. 32-летний защитник перешел из ереванского «Урарту».
О том, что Пуцко стал игроком «Арсенала», пресс-служба оружейников объявила весьма оригинальным роликом:
Об этом весьма оригинально объявила пресс-служба оружейников.
«Арсенал» подписал контракт с футболистом Александром Пуцко. 32-летний защитник перешел из ереванского «Урарту».
О том, что Пуцко стал игроком «Арсенала», пресс-служба оружейников объявила весьма оригинальным роликом:
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