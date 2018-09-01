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Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»
Фото ПФК «Арсенал».

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»

В тульском клубе Горан провел 33 игры и забил 3 мяча.

Тульский «Арсенал» заключил соглашение о переходе полузащитника Горана Чаушича в сербский клуб «Црвена Звезда».

26-летний сербский опорник пришел в «Арсенал» летом 2017 года и стал ключевой фигурой в составе красно-желтых. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе тульского клуба.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:15 +2
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