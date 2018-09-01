Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»

Фото ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» заключил соглашение о переходе полузащитника Горана Чаушича в сербский клуб «Црвена Звезда».

26-летний сербский опорник пришел в «Арсенал» летом 2017 года и стал ключевой фигурой в составе красно-желтых. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе тульского клуба.