Фото ПФК «Арсенал».
Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»
В тульском клубе Горан провел 33 игры и забил 3 мяча.
Тульский «Арсенал» заключил соглашение о переходе полузащитника Горана Чаушича в сербский клуб «Црвена Звезда».
26-летний сербский опорник пришел в «Арсенал» летом 2017 года и стал ключевой фигурой в составе красно-желтых. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе тульского клуба.
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