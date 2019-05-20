СМИ: «Спартак» купит тульского голкипера Левашова за 1 миллион евро

Фото arsenaltula.ru.

Московский «Спартак» в конце мая завершит трансфер по покупке вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Об этом написал «СЭ».

По сообщению издания, переход должен одобрить совет директоров клуба. Если это случится, голкипер подпишет контракт со «Спартаком» на 5 лет. А красно-белые должны будут выплатить «Арсеналу» миллион евро — по контракту, именно такая сумма указана в качестве отступных.

Напомним, в апреле голкипер продлил контракт с «Арсеналом» до 31 мая 2021 года.