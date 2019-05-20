В Туле на ул. Кирова в ДТП со скорой перевернулся внедорожник

Фото и видео Сергея Старикова.

Днем 20 мая на пересечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes Sprinter Classic и внедорожника Nissan X-TRAIL.

По словам участников аварии, автомобиль регионального центра медицины катастроф двигался по улице Кирова в сторону облбольницы, а внедорожник пересекал улицу Кирова по Каракозова.

После столкновения Nissan вылетел с проезжей части, сбил уличную водяную колонку и перевернулся на крышу.

По предварительной информации, спецавтомобиль двигался со включенным проблесковым маячком и звуковой сиреной, так как внутри находился пациент. После аварии больного оперативно поместили в другую скорую и доставили в больницу.

Водитель внедорожника получил незначительные травмы — у него повреждена левая рука. Медпомощь ему оказали на месте. По его словам, скорая влетела в него, когда он уже почти проехал перекресток, поэтому удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Кроме того, мужчина утверждает, что не слышал сирены.

На ул. Кирова из-за ДТП собралась серьезная пробка.