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В Туле на ул. Кирова в ДТП со скорой перевернулся внедорожник
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле на ул. Кирова в ДТП со скорой перевернулся внедорожник

В скорой помощи в момент аварии находился пациент.

Днем 20 мая на пересечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes Sprinter Classic и внедорожника Nissan X-TRAIL.

По словам участников аварии, автомобиль регионального центра медицины катастроф двигался по улице Кирова в сторону облбольницы, а внедорожник пересекал улицу Кирова по Каракозова.

После столкновения Nissan вылетел с проезжей части, сбил уличную водяную колонку и перевернулся на крышу.

По предварительной информации, спецавтомобиль двигался со включенным проблесковым маячком и звуковой сиреной, так как внутри находился пациент. После аварии больного оперативно поместили в другую скорую и доставили в больницу.

Водитель внедорожника получил незначительные травмы — у него повреждена левая рука. Медпомощь ему оказали на месте. По его словам, скорая влетела в него, когда он уже почти проехал перекресток, поэтому удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Кроме того, мужчина утверждает, что не слышал сирены.

На ул. Кирова из-за ДТП собралась серьезная пробка.

Галерея
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 1
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 2
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 3
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 4
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 5
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 6
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 7
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 8
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 9
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 10
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 11
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 12
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 13
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 14
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 15
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 16
ДТП по скорой на перекрестке ул. Кирова и Каракозова, Фото: 17
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Тулаулица Кироваулица Каракозова

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