ЕГЭ в Туле: какие нововведения ждут выпускников?
О нововведениях ЕГЭ рассказала сегодня на оперативном совещании администрации Тулы начальник управления образования Татьяна Золотова.
Выпускные экзамены в образовательных учреждениях Тульской области традиционно проводятся в трех формах:
- основной государственный экзамен для 9-классников (его будут сдавать 4 796 человек);
- ЕГЭ (2941 выпускник);
- государственный выпускной экзамен (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 43 выпускника 9-х классов и 12 выпускников 11-х классов).
В проведении итоговой аттестации в Туле будет задействовано более 1500 специалистов в качестве организаторов, членов предметных и конфликтных комиссий, технических специалистов и ассистентов. Все специалисты прошли обучение и получили сертификаты в федеральном центре тестирования.
В Туле экзамены будут проводиться на базе 16 центров образования, в которых будут работать 16 пунктов сдачи экзамена. Еще четыре пункта будут открыты по месту проживания учеников (1 – ЕГЭ и 3 – государственный выпускной экзамен).
Для проведения итогового экзамена в 9-х классах будет организовано 23 пункта сдачи и 6 пунктов по месту проживания учеников.
Татьяна Золотова
– Все пункты обследованы на предмет соответствия СанПину, пожарной безопасности и террористической защищенности, с 24 апреля по 8 мая приняты комиссионно с участием представителей надзорных органов. Все пункты оборудованы телефонной связью, видеонаблюдением, компьютерной техникой с необходимым оборудованием и средствами защиты информации, помещениями для размещения ассистентов, которые в случае необходимости будут оказывать помощь детям-инвалидам, – рассказала Татьяна Золотова.
В 2019 году в порядке проведения итогового аттестационного экзамена внесены некоторые изменения:
- приказом Министерства просвещения РФ утвержден новый порядок проведения экзамена в 9 и 11 классах;
- в перечень предметов по выбору введен китайский язык. Он разделён на две части, устную и письменную, которые сдают в разные дни. Для письменной части специально разработан удобный бланк;
- для сдачи ЕГЭ можно выбрать только один из уровней математики: базовый или профильный (в прошлом году ученики могли выбрать оба);
- аудитория для размещения СМИ будет вынесена за пределы пунктов проведения экзамена;
- для получения аттестата с отличием и медали за особые успехи в обучении по обязательным предметам ЕГЭ (русский язык и математика) необходимо набрать не менее 70 баллов;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам могут предоставлены особые условия сдачи экзамена только при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Русский язык в форме ЕГЭ планируют сдать 2771 человек (выпускники этого года, прошлых лет, средних специальных учебных заведений и частных образовательных организаций).
Математику базового уровня будут сдавать 1148 учеников, профильного – 1554 человека.
Самый популярный предмет по выбору традиционно обществознание. Кроме него выпускники выбирают физику, историю и биологию.
– Итоговая аттестация проводится в три этапа: досрочный период, основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный. Я хочу обратить внимание, что выпускники прошлых лет имеют право сдавать экзамен только досрочно либо в резервные сроки основного периода. В досрочный период сдали 7 выпускников этого года и 48 выпускников прошлых лет и 21 студент среднего профессионального образовательного учреждения, – уточнила Золотова.
В дополнительный период в сентябре этого года к экзаменам могут быть допущены:
– обучающиеся, не явившиеся на экзамен в основной период;
– не завершившие экзамен по объективным причинам (не по состоянию здоровья);
– те, которым конфликтная апелляционная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена;
– которые не набрали минимальное количество баллов по обязательным предметам (русский язык и математика – базовый профиль), все те, кто заявлял математику профильного уровня, в сентябре смогут сдать только базовый уровень.
Обязательным условием для допуска к ЕГЭ является положительная оценка за итоговое сочинение. В этом году все ученики с ним справились и получили зачет.
Еще одно новшество: при печати бланков экзаменационных заданий в аудиториях применяют новые технологии, которые позволяют защитить данные. Работы выпускников будут сразу же после сдачи сканироваться и моментально направляться в региональный центр обработки информации.
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Дата
|День нед.
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ЕГЭ
|27 мая
|понедельник
|география, литература
|29 мая
|среда
|математика база и профиль
|31 мая
|пятница
|история, химия
|3 июня
|понедельник
|русский язык
|5 июня
|среда
|иностранные языки (письменно), физика
|7 июня
|пятница
|иностранные языки (устно)
|8 июня
|суббота
|иностранные языки (устно)
|10 июня
|понедельник
|обществознание
|13 июня
|четверг
|биология, информатика
Резервные дни (основной период)
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Дата
|День нед.
|
ЕГЭ
|17 июня
|понедельник
|география, литература
|18 июня
|вторник
|история, физика
|20 июня
|четверг
|биология, информатика, химия
|24 июня
|понедельник
|математика база и профиль
|26 июня
|среда
|русский язык
|27 июня
|четверг
|иностранные языки (устно)
|28 июня
|пятница
|обществознание, иностранные языки (письменно);
|1 июля
|понедельник
|по всем предметам
Дополнительный период (сентябрь)
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Дата
|День нед.
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ЕГЭ
|3 сентября
|вторник
|русский язык
|6 сентября
|пятница
|математика база
Резервный день (дополнительный период)
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Дата
|
День нед.
|
ЕГЭ
|20 сентября
|
пятница
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математика база, русский язык
- Во всех пунктах проведения ЕГЭ будут вестись видеонаблюдение и трансляция;
- На входе сдают личные вещи, включая телефоны. Металлоискателем проверяют каждого входящего. Если такая проверка запрещена по медицинским показателям, то необходимо представить справку от врача;
- Продолжительность экзамена не увеличивается для опоздавшего. Если выпускник не успел на общий инструктаж перед началом экзамена, то проводить индивидуально его уже не будут;
- На ЕГЭ используются только односторонние бланки ответов, все, что написал ученик на оборотной стороне бланка и на черновиках, не засчитывается за ответ;
- Если выпускнику стало плохо во время экзамена, то после оказания ему медицинской помощи он проходит освидетельствование и сдаёт ЕГЭ в резервный день. В резервный день он приходит с актом о досрочном завершении экзамена по уважительной причине.
- Пересдача обязательного предмета возможна только в том случае, если не сдан один обязательный предмет. Если не сданы оба, то пересдача возможна только через год.
- Пересдать профильную математику можно будет только в базовом формате.
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Предметы по выбору можно пересдать только через год.
Если выпускник пропустил ЕГЭ по болезни, то необходимо предоставить в школу медицинскую справку. Школа передает информацию в экзаменационную комиссию. Выпускнику назначается другой день сдачи экзамена (резервный). Если ученик не предоставит медицинскую справку, то сдать экзамен он сможет только через год.
Для эффективного взаимодействия управления образования, родителей и выпускников организована работа горячей линии по вопросам проведения итоговой аттестации: