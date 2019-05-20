ЕГЭ в Туле: какие нововведения ждут выпускников?

О нововведениях ЕГЭ рассказала сегодня на оперативном совещании администрации Тулы начальник управления образования Татьяна Золотова.

Выпускные экзамены в образовательных учреждениях Тульской области традиционно проводятся в трех формах:

основной государственный экзамен для 9-классников (его будут сдавать 4 796 человек);

ЕГЭ (2941 выпускник);

государственный выпускной экзамен (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 43 выпускника 9-х классов и 12 выпускников 11-х классов).

В проведении итоговой аттестации в Туле будет задействовано более 1500 специалистов в качестве организаторов, членов предметных и конфликтных комиссий, технических специалистов и ассистентов. Все специалисты прошли обучение и получили сертификаты в федеральном центре тестирования.

В Туле экзамены будут проводиться на базе 16 центров образования, в которых будут работать 16 пунктов сдачи экзамена. Еще четыре пункта будут открыты по месту проживания учеников (1 – ЕГЭ и 3 – государственный выпускной экзамен).

Для проведения итогового экзамена в 9-х классах будет организовано 23 пункта сдачи и 6 пунктов по месту проживания учеников.

Татьяна Золотова – Все пункты обследованы на предмет соответствия СанПину, пожарной безопасности и террористической защищенности, с 24 апреля по 8 мая приняты комиссионно с участием представителей надзорных органов. Все пункты оборудованы телефонной связью, видеонаблюдением, компьютерной техникой с необходимым оборудованием и средствами защиты информации, помещениями для размещения ассистентов, которые в случае необходимости будут оказывать помощь детям-инвалидам, – рассказала Татьяна Золотова.

В 2019 году в порядке проведения итогового аттестационного экзамена внесены некоторые изменения:

приказом Министерства просвещения РФ утвержден новый порядок проведения экзамена в 9 и 11 классах;

в перечень предметов по выбору введен китайский язык. Он разделён на две части, устную и письменную, которые сдают в разные дни. Для письменной части специально разработан удобный бланк;

для сдачи ЕГЭ можно выбрать только один из уровней математики: базовый или профильный (в прошлом году ученики могли выбрать оба);

аудитория для размещения СМИ будет вынесена за пределы пунктов проведения экзамена;

для получения аттестата с отличием и медали за особые успехи в обучении по обязательным предметам ЕГЭ (русский язык и математика) необходимо набрать не менее 70 баллов;

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам могут предоставлены особые условия сдачи экзамена только при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Русский язык в форме ЕГЭ планируют сдать 2771 человек (выпускники этого года, прошлых лет, средних специальных учебных заведений и частных образовательных организаций).

Математику базового уровня будут сдавать 1148 учеников, профильного – 1554 человека.

Самый популярный предмет по выбору традиционно обществознание. Кроме него выпускники выбирают физику, историю и биологию.

– Итоговая аттестация проводится в три этапа: досрочный период, основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный. Я хочу обратить внимание, что выпускники прошлых лет имеют право сдавать экзамен только досрочно либо в резервные сроки основного периода. В досрочный период сдали 7 выпускников этого года и 48 выпускников прошлых лет и 21 студент среднего профессионального образовательного учреждения, – уточнила Золотова.

В дополнительный период в сентябре этого года к экзаменам могут быть допущены:

– обучающиеся, не явившиеся на экзамен в основной период;

– не завершившие экзамен по объективным причинам (не по состоянию здоровья);

– те, которым конфликтная апелляционная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена;

– которые не набрали минимальное количество баллов по обязательным предметам (русский язык и математика – базовый профиль), все те, кто заявлял математику профильного уровня, в сентябре смогут сдать только базовый уровень.

Обязательным условием для допуска к ЕГЭ является положительная оценка за итоговое сочинение. В этом году все ученики с ним справились и получили зачет.

Еще одно новшество: при печати бланков экзаменационных заданий в аудиториях применяют новые технологии, которые позволяют защитить данные. Работы выпускников будут сразу же после сдачи сканироваться и моментально направляться в региональный центр обработки информации.

График проведения ЕГЭ

Дата День нед. ЕГЭ 27 мая понедельник география, литература 29 мая среда математика база и профиль 31 мая пятница история, химия 3 июня понедельник русский язык 5 июня среда иностранные языки (письменно), физика 7 июня пятница иностранные языки (устно) 8 июня суббота иностранные языки (устно) 10 июня понедельник обществознание 13 июня четверг биология, информатика

Резервные дни (основной период)

Дата День нед. ЕГЭ 17 июня понедельник география, литература 18 июня вторник история, физика 20 июня четверг биология, информатика, химия 24 июня понедельник математика база и профиль 26 июня среда русский язык 27 июня четверг иностранные языки (устно) 28 июня пятница обществознание, иностранные языки (письменно); 1 июля понедельник по всем предметам

Дополнительный период (сентябрь)

Дата День нед. ЕГЭ 3 сентября вторник русский язык 6 сентября пятница математика база

Резервный день (дополнительный период)

Дата День нед. ЕГЭ 20 сентября пятница математика база, русский язык

Общие правила сдачи ЕГЭ

Во всех пунктах проведения ЕГЭ будут вестись видеонаблюдение и трансляция;

На входе сдают личные вещи, включая телефоны. Металлоискателем проверяют каждого входящего. Если такая проверка запрещена по медицинским показателям, то необходимо представить справку от врача;

Продолжительность экзамена не увеличивается для опоздавшего. Если выпускник не успел на общий инструктаж перед началом экзамена, то проводить индивидуально его уже не будут;

На ЕГЭ используются только односторонние бланки ответов, все, что написал ученик на оборотной стороне бланка и на черновиках, не засчитывается за ответ;

Если выпускнику стало плохо во время экзамена, то после оказания ему медицинской помощи он проходит освидетельствование и сдаёт ЕГЭ в резервный день. В резервный день он приходит с актом о досрочном завершении экзамена по уважительной причине.

Пересдача обязательного предмета возможна только в том случае, если не сдан один обязательный предмет. Если не сданы оба, то пересдача возможна только через год.

Пересдать профильную математику можно будет только в базовом формате.

Предметы по выбору можно пересдать только через год.

Если выпускник пропустил ЕГЭ по болезни, то необходимо предоставить в школу медицинскую справку. Школа передает информацию в экзаменационную комиссию. Выпускнику назначается другой день сдачи экзамена (резервный). Если ученик не предоставит медицинскую справку, то сдать экзамен он сможет только через год.

актуальные телефоны Для эффективного взаимодействия управления образования, родителей и выпускников организована работа горячей линии по вопросам проведения итоговой аттестации:

- федеральная горячая линия (Рособрнадзор): 8 (495) 984-89-19;

- региональная горячая линия (министерство образования Тульской области): 8 (4872) 22-40-41;

- муниципальная горячая линия (управление образования администрации города Тулы): 8 (4872) 52-98-02.