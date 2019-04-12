«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

ПФК «Арсенал» продлил контракт с 27-летним вратарем Михаилом Левашовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Новый договор действует до 31 мая 2021 года.

Михаил — воспитанник тульского областного футбола, дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2016/17. Всего в чемпионате России Левашов провел 35 матчей, из которых 12 — «на ноль».