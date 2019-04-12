Фото из архива Myslo.
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.
ПФК «Арсенал» продлил контракт с 27-летним вратарем Михаилом Левашовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Новый договор действует до 31 мая 2021 года.
Михаил — воспитанник тульского областного футбола, дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2016/17. Всего в чемпионате России Левашов провел 35 матчей, из которых 12 — «на ноль».
Сейчас вратарь «Арсенала» восстанавливается после травмы, которую он получил в матче с «Крыльями Советов».
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