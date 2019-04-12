новости
новости
Регистрация
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.

ПФК «Арсенал» продлил контракт с 27-летним вратарем Михаилом Левашовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Новый договор действует до 31 мая 2021 года.

Михаил — воспитанник тульского областного футбола, дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2016/17. Всего в чемпионате России Левашов провел 35 матчей, из которых 12 — «на ноль».
 
Сейчас вратарь «Арсенала» восстанавливается после травмы, которую он получил в матче с «Крыльями Советов».

 

Сюжет: Арсенал
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Спорт
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
сегодня, в 12:58, 20 626 2
Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре
Спорт
Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре
вчера, в 16:45, 8 780 4
Открытая тренировка «Арсенала»: Чего ожидает команда от матча с «Уралом»?
Спорт
Открытая тренировка «Арсенала»: Чего ожидает команда от матча с «Уралом»?
9 апреля, в 18:15, 6 3140 4
Казанский синдром: «Арсенал» и «Рубин» голов не забили
Спорт
Казанский синдром: «Арсенал» и «Рубин» голов не забили
8 апреля, в 11:19, 1 1765 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +3
Другие статьи по темам
Люди
Михаил Левашов
Место
Тула
Прочее
Арсеналновый контрактдоговор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Русскому географическому обществу в Туле есть чем гордиться!
Русскому географическому обществу в Туле есть чем гордиться!
Прививки – за и против: тулякам расскажут о вакцинации от кори
Прививки – за и против: тулякам расскажут о вакцинации от кори
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.