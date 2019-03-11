Аналитика: сухой «Арсенал» и приключения Левашова

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» не уступил в Ростове. А Михаил Левашов, хоть и с приключениями, сыграл десятый сухой матч в Премьер-лиге.

Не мы первые, не мы последние

Чуть больше, чем за неделю «Арсенал» сыграл три очень непростых матча – формально домашний с ЦСКА, формально домашний на Кубок с «Оренбургом» и однозначно выездной в Ростове-на-Дону. Ни одну из этих игр к проходным уж никак было не отнести, даже матч на Кубок, где многое определилось в первой, осенней, встрече, когда «Арсенал» добился победы на поле соперника.

К кубковой игре тренерский штаб оружейников отнесся более, чем уважительно, начав ее с первых минут фактически основным составом. О пресловутом дать отдохнуть кому-то из игроков перед важной игрой в Ростове и речи не было.

С одной стороны можно сказать, что главная задача сейчас – как минимум выход в финал Кубка, поэтому и выпускались главные силы.

А с другой – ссылки на возможную усталость как-то не очень корректны. Это поражения выматывают, лишают сил – что сейчас очень наглядно демонстрирует красноярский «Енисей», где собраны не такие уж плохие по меркам Премьер-лиги футболисты. А от положительных эмоций, когда аппетит приходит во время игры, еще никто не уставал. Так что, выпуская основу на игру в Химках с «Оренбургом», Черевченко вполне возможно рассчитывал и на то, что команда наберет хороший игровой тонус, получив заряд победных эмоций.

Показательно, что к вынужденным метаниям по необъятной европейской части России, когда «Арсенал» сначала играл в Грозном, потом в Химках, и тут же улетел в Ростов, главный тренер «Арсенала» отнесся философски: не мы первые, не мы последние. Выбивают, по его словам, только переезды. Могли ведь две матча подряд играть в Туле, никуда не ездить. Главное, то есть результат, определяет игра; а с этим пока все хорошо. Ответный кубковый матч с «Оренбургом» «Арсенал» не выиграл лишь за счет обидного пенальти в концовке матча, когда необязательное нарушение в своей штрафной допустил защитник. Правда, к этому моменту тульская команда уже вела в счете за счет гола Григалавы, переправившего всем телом мяч в ворота после навеса с углового, поэтому в концовке обошлось без нервотрепки. 1:1 – счет, устроивший всех.

Сейчас опять начались споры – какая схема розыгрыша Кубка все же правильнее – с одним матчем в раунде или спаренными. На фоне того, что первая игра весенней части чемпионата должна была состояться в Туле еще в конце февраля, ответ вроде бы очевидный – кому нужен такой футбол? Но по факту команды сыграли неделей позже, а могли бы и еще двумя неделями позже, ничего бы не произошло. Выходит, дело не в календаре, а по-прежнему в головах, которые составляют календарь. Не снимая ответственности с тех, кто не подготовил поле в Туле, это отдельная история, сдвинуть на более поздний срок игру команд, которым до еврокубков как до финала Кубка России – ничего не стоило. Ни одна система осень – весна не запрещает командам меняться кругами, чтобы не гонять с голыми коленками в декабре на морозе в Красноярске или Екатеринбурге, или корректировать календарь так, чтобы рискованные с точки зрения погоды матчи переносились в более южные регионы, а сроки матчей на Кубок корректировались по договоренности сторон. Более того: это можно и в регламенте прописать.

Зато при нынешней системе розыгрыша Кубка тульские зрители однозначно увидят один из двух самых важных пока в истории клуба матчей – полуфинала с «Уралом». И это, наверное, тоже обязательно надо не только прописать в регламенте, но и заставить всех причастных начинать день с прочтения этих строчек: гонорары футболистов, чемпионат страны, розыгрыш Кубка проводится для зрителей, и только для зрителей, а не для того, чтобы бешеные миллионы дурили звездам в голову и они потом искали кому бы еще морду набить и где шампанское подороже. Футбол – для зрителей. И мы, зрители, с нетерпением ждем тульского полуфинала Кубка.

Приключения Левашова

Игрок минувшей недели – без всяких натяжек Михаил Левашов. Он успел отличиться и со знаком минус, и со знаком плюс.

А началось все еще на игре с «Оренбургом», когда на первых минутах Михаил парировал сложнейший удар с близкого расстояния. Телевизионные комментаторы даже не сразу разобрались, что это вратарский сейв, уж слишком невероятным казалось спасение в такой ситуации, – решили, что мяч попал в перекладину после прямого удара. Поведи в этой ситуации гости – еще неизвестно, как бы потом сложился матч. А так «Арсенал» быстро взял игру под свой контроль, все вошло в правильную колею.

Ну а после матча в Ростове фамилию Левашова выучили даже те, кто еще не очень-то помнил, кто там в воротах «Арсенала». Обсуждений хватило до позднего вечера.

Эпизод в общем-то действительно выглядел довольно нелепо. Защитник откинул вратарю мяч, тут же подстроился во фланг чтобы получить ответную передачу, но пас последовал такой, что Сигурдарсон успел его перехватить и отправить в ворота. Хорошо еще, судья вовремя разглядел, что игрок «Ростова» сыграл при этом рукой, и гол отменил, а то обсуждений было бы еще больше.

С другой стороны у вратаря особого выбора-то не было – выносить в поле, по-видимому не очень удобно, мяч неудобно лежал под ногой, да и в центре поля, как можно понять из телеповторов, никого из своих футболистов не было. Соперник активно прессинговал, и надо было моментально выбрать правильное и наименее рискованное решение. По сути, кстати, Михаил его и выбрал – ведь по правилам игрок «Ростова» мяч не перехватил, но осадочек остался.

Как бы то ни было остаток матча Левашов бился как лев. А в паре моментов просто спас команду. Во втором тайме он парировал мяч после непростого удара Еременко, а потом и справился с ударом головой Гацкана. И в одном, и в другом эпизоде хозяева имели прекрасные возможности открыть счет.

Хоть и с приключениями, но Михаил записал свои первые две твердые пятерки во вратарскую биографию – в Ростове он сыграл десятый сухой матч на уровне Премьер-лиги.

Сухой не стал компрометировать фамилию

Игра получилась примерно такой, как и ожидалось. С той разницей, что большинство экспертов почему-то были уверены, что «Ростов» забьет, а он не забил. По сути и возможностей-то особых не было. Наиболее обсуждаемые эпизоды – тот самый удар Гацкана с нескольких метров, когда блестяще сыграл Левашов, и подозрительное столкновение в концовке, которое могло потянуть на пенальти. Бывший тулячок Новосельцев так страстно хотел, чтобы это случилось, что аж удостоился желтой карточки от судьи. Ну, Новосельцев по пенальти в ворота «Арсенала», конечно, спец – когда играл за Тулу, он, случалось, их зарабатывал.

При том, что хозяева, усиленные мощным спартаковским пополнением в лице Еременко и Попова, должны были агрессивно играть у чужих ворот, два явных, ну и еще пара-тройка хороших возможностей для взятия ворот, считая казус с рукой Сигурдарсона, не такой и плохой показатель для обороны «Арсенала». Тем более, что оптимального состава Черевченко выставить не смог – пропускали из-за перебора желтых игру в Ростове Мирзов и Джорджевич, а Ожегович на острие атаки особо яркого впечатления не произвел. Правда, едва не заработал одиннадцатиметровый в пользу своей команды. Нарушение против него вроде как действительно было, но мяч при этом летел настолько высоко, что Ожегович никак к нему не добирался. Надо быть гением судейства, чтобы в такой ситуации назначить пенальти.

Но и кроме этого эпизода Тула нашла чем ответить, чтобы «Ростов» особо не расслаблялся. Счет еще до перерыва мог открыть Беляев, выигравший позиционную дуэль у того же Новосельцева и наносивший удар головой практически без помех, но мяч разминулся со штангой с другой стороны. Хороший момент сразу после перерыва был у Кангвы, переправлявшего мяч в касание в угол ворот Песьякова. Голкипер «Ростова» с этой угрозой справился, да и удар получился не очень сильным.

Сухая ничья при судействе Алексея Сухого, не поддавшегося ни на один спорный эпизод, который мог стать решающим в матче, – закономерный исход. И теперь ждем в гости в Тулу красноярский «Енисей».

слова тренеров

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

– Счет закономерен. И «Ростов» мог забить, и мы.

Виталий Кафанов, старший тренер «Ростова»:

– У нас получились два разных тайма. В первом мяч двигался медленно, мы делали лишние касания. Не получалась игра в атаке. Во втором стали играть быстрее, оживились. Но этого не хватило для победы. Чо касается эпизода в концовке матч, то раз судья не назначил пенальти, значит его и не было.

статистика

«Ростов» - «Арсенал» – 0:0

10 марта. Ростов-на-Дону. «Ростов Арена», 25933 зрителя. Судьи Алексей Сухой (Люберцы), Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Костадинов, Горбатенко (Берхамов, 89), Бакаев, Ткачев (Хагуш, 77), Ожегович (Кангва, 46).

Предупреждения: Сигурдарсон (21), Бакаев (66), Еременко (83), Новосельцев (90+).

Удары (в створ): 10 (3) – 8 (4). Угловые: 2 – 4. Голевые моменты: 1 – 1.