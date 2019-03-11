Прорыв трубы на ул. Хворостухина: трактор провалился в яму

Фото Сергея Старикова.

На момент публикации новости его уже вытащили.

В Туле на ул. Хворостухина сотрудники «Тулагорводоканала» продолжают устранять коммунальную аварию. Чтобы добраться до поврежденной трубы, рабочим пришлось снять новенький асфальт.

По словам очевидцев, один из тракторов, работающих на месте, провалился в яму. На момент публикации новости его уже вытащили.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, работы по устранению коммунальной аварии — довольно масштабные. Выглядит это впечатляюще: