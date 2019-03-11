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Прорыв трубы на ул. Хворостухина: трактор провалился в яму
Фото Сергея Старикова.

Прорыв трубы на ул. Хворостухина: трактор провалился в яму

На момент публикации новости его уже вытащили.

В Туле на ул. Хворостухина сотрудники «Тулагорводоканала» продолжают устранять коммунальную аварию. Чтобы добраться до поврежденной трубы, рабочим пришлось снять новенький асфальт.

По словам очевидцев, один из тракторов, работающих на месте, провалился в яму. На момент публикации новости его уже вытащили.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, работы по устранению коммунальной аварии — довольно масштабные. Выглядит это впечатляюще:

Галерея
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 1
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 2
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 3
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 4
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 5
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 6
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 7
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 8
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 9
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 10
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 11
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 12
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 13
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 14
Коммунальная авария на ул. Хворостухина в Туле, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 +2
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