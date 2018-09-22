Главный тренер «Арсенала»: Играть на сохранение счета – недопустимо
«Провально провели концовку матча», – заявил Олег Кононов.
На послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов. Напомним, игра «Арсенал» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. Выигрывая по ходу матча, оружейники упустили победу в концовке.
Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:
- Я думаю, «Арсенал» провел очень хорошую игру. Мы проснулись только после счета 0:2. Этот отрезок времени сыграли более-менее. Преимущество «Арсенала» было заслуженным.
Олег Кононов, главный тренер «Арсенала»:
- Все ребята переживают и понимают, что допустили ошибки в конце игры. В первую очередь, из-за того, что низко «сели» и начали сохранять счет. Это недопустимо! Нужно играть при всех обстоятельствах, все 90 минут, можно и не прессинговать высоко, но играть в отборе, в средней зоне.
Мы отдали и пространство игровое, и мяч сопернику.
Провально провели концовку, так нельзя играть.
Также Олег Георгиевич рассказал, что Джорджевич не сыграл, потому что в матче с «Крыльями Советов» получил травму:
- Мы думали, что успеем его восстановить, но оказалось не так всё просто, нужно время.
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