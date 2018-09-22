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Главный тренер «Арсенала»: Играть на сохранение счета – недопустимо
Фото из архива Myslo.

Главный тренер «Арсенала»: Играть на сохранение счета – недопустимо

«Провально провели концовку матча», – заявил Олег Кононов.

На послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов. Напомним, игра «Арсенал» — «Рубин» завершилась со счетом 2:2. Выигрывая по ходу матча, оружейники упустили победу в концовке.

Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:

- Я думаю, «Арсенал» провел очень хорошую игру. Мы проснулись только после счета 0:2. Этот отрезок времени сыграли более-менее. Преимущество «Арсенала» было заслуженным.

Олег Кононов, главный тренер «Арсенала»:

- Все ребята переживают и понимают, что допустили ошибки в конце игры. В первую очередь, из-за того, что низко «сели» и начали сохранять счет. Это недопустимо! Нужно играть при всех обстоятельствах, все 90 минут, можно и не прессинговать высоко, но играть в отборе, в средней зоне.

Мы отдали и пространство игровое, и мяч сопернику. 

Провально провели концовку, так нельзя играть.

Также Олег Георгиевич рассказал, что Джорджевич не сыграл, потому что в матче с «Крыльями Советов» получил травму:

- Мы думали, что успеем его восстановить, но оказалось не так всё просто, нужно время.

Полная версия интервью:

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» в добавленное время упустил победу над «Рубином»: 2:2
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:29 +3
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