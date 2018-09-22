В Туле завершается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 14 объектов. Полностью завершены работы на шести объектах, восемь ремонтируются. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, реализация приоритетного проекта подходит к концу.

Сегодня, 22 сентября, работы прошли на улицах Вильямса, Марата, Н. Руднева, Агеева, а также в поселке Косая Гора. У генерального подрядчика АО «РегионДорСтрой» задействовано 10 бригад рабочих и 28 единиц техники.

На улице Вильямса ведется ремонт тротуара, обустройство съездов и примыканий асфальтобетоном. На улице Марата проводятся подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного проезда автомобилей и движения пешеходов, идет монтаж бортового камня на тротуаре и подготовка его к асфальтированию.

На улице Н. Руднева продолжается асфальтирование межрельсового пространства литой асфальтобетонной смесью и установка бортового камня в рамках ремонта тротуара. На улице Агеева производится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межрельсовом пространстве. На Косой Горе, на улице Пушкина, идет устройство асфальтобетонного покрытия на парковочном пространстве и установка бортового камня.