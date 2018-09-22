новости
новости
Регистрация
В Туле завершается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле завершается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»

На шести объектах работы полностью завершены, по восьми адресам ремонт продолжается.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 14 объектов. Полностью завершены работы на шести объектах, восемь ремонтируются. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, реализация приоритетного проекта подходит к концу.

Сегодня, 22 сентября, работы прошли на улицах Вильямса, Марата, Н. Руднева, Агеева, а также в поселке Косая Гора. У генерального подрядчика АО «РегионДорСтрой» задействовано 10 бригад рабочих и 28 единиц техники.

На улице Вильямса ведется ремонт тротуара, обустройство съездов и примыканий асфальтобетоном. На улице Марата проводятся подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного проезда автомобилей и движения пешеходов, идет монтаж бортового камня на тротуаре и подготовка его к асфальтированию.

На улице Н. Руднева продолжается асфальтирование межрельсового пространства литой асфальтобетонной смесью и установка бортового камня в рамках ремонта тротуара. На улице Агеева производится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межрельсовом пространстве. На Косой Горе, на улице Пушкина, идет устройство асфальтобетонного покрытия на парковочном пространстве и установка бортового камня.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыремонт тротуаровремонт трамвайных путейремонт дорогпроект Безопасные и качественные дороги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный тренер «Арсенала»: Играть на сохранение счета – недопустимо
Главный тренер «Арсенала»: Играть на сохранение счета – недопустимо
В Скуратово тульские полицейские задержали продуктового вора
В Скуратово тульские полицейские задержали продуктового вора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.