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«Арсенал» — «Рубин»: Текстовая трансляция матча
Фото ПФК «Арсенал»

«Арсенал» — «Рубин»: Текстовая трансляция матча

22 сентября тульский «Арсенал» вновь играет дома, очередной соперник канониров — казанский «Рубин». Болеем за наших вместе с Myslo!

0' Антураж перед матчем в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

Галерея
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 1
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 2
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 3
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 4
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 5
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 6
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 7
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 8
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 9
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 10
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 11
Арсенал - Рубин: Текстовая трансляция матча. 22.09.2018, Фото: 12

0' Стартовые составы и скамейки запасных.

В старте «Арсенала» сегодня ни Джорджевича (его даже в заявке нет — он сегодня с болельщиками в фан-зоне общался), ни Ткачева, ни Кангвы. Посмотрим, что из этого выйдет:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, казанцы — в белой.

0' Цитаты перед матчем:

0' Наш сегодняшний соперник с 10-ю очками располагается на 7-м месте турнирной таблицы. За последние два года в противостояниях команд одна победа на счету «Арсенала», одна ничья и две победы «Рубина». Канонирам надо сравнивать результат! Будем надеяться, кураж, пойманный в матче с «Крылышками», все еще при «Арсенале», и сегодня мы станем свидетелями еще одного домашнего триумфа тульской команды.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Очередной погожий сентябрьский денек — очередной футбольный праздник для нашего города. Второй матч подряд наш «Арсенал» играет дома! Ровно в 16.30 на Центральном стадионе прозвучит стартовый свисток на матч с казанским «Рубином». Болеем за красно-желтых!

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