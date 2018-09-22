«Арсенал» — «Рубин»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

0' Антураж перед матчем в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' Стартовые составы и скамейки запасных.

В старте «Арсенала» сегодня ни Джорджевича (его даже в заявке нет — он сегодня с болельщиками в фан-зоне общался), ни Ткачева, ни Кангвы. Посмотрим, что из этого выйдет:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, казанцы — в белой.

0' Цитаты перед матчем:

0' Наш сегодняшний соперник с 10-ю очками располагается на 7-м месте турнирной таблицы. За последние два года в противостояниях команд одна победа на счету «Арсенала», одна ничья и две победы «Рубина». Канонирам надо сравнивать результат! Будем надеяться, кураж, пойманный в матче с «Крылышками», все еще при «Арсенале», и сегодня мы станем свидетелями еще одного домашнего триумфа тульской команды.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Очередной погожий сентябрьский денек — очередной футбольный праздник для нашего города. Второй матч подряд наш «Арсенал» играет дома! Ровно в 16.30 на Центральном стадионе прозвучит стартовый свисток на матч с казанским «Рубином». Болеем за красно-желтых!