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Погода в Туле 23 сентября: похолодание, дождь и сильный ветер

Погода в Туле 23 сентября: похолодание, дождь и сильный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность с прояснениями.

Днём местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 8 до 13 градусов тепла, днём – до +18. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +7
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