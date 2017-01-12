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Футболист «Амкара» отправился на сборы с «Арсеналом»
Фото пресс-службы «Амкара».

Футболист «Амкара» отправился на сборы с «Арсеналом»

Тульская команда уже вылетела в Турцию.

По договоренности между «Амкаром» и «Арсеналом» защитник Роберт Арзуманян, в прошлом году выступавший на правах аренды в «Шахтере» из Караганды, улетел на сборы в Турцию вместе с канонирами. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Арзуманян перешел в «Амкар» в июле 2014 года. В сезонах 2014/15 и 2015/16 на его счету 13 игр за «красно-черных». В феврале 2016 года Роберт был отдан в аренду карагандинскому «Шахтеру» до конца года. За клуб из Казахстана он провел 8 матчей.

Напомним, что сегодня, 12 января, «Арсенал» отправился на сборы в Турцию. По сообщениям СМИ, с командой вылетели футболисты Владимир Габулов и Кирилл Комбаров.


«Арсенал» уже вылетел в Турцию.

Ранее тульский клуб выставил на трансфер 13 игроков основной команды. Это вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев. Пока они будут заниматься с молодежной командой «Арсенала».

Кроме того, канониры хотят досрочно расторгнуть контракт об аренде с Александром Фильцовым и вернуть его в «Рубин».

 


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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 0
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