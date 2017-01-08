Стали известны все соперники «Арсенала» на сборах в Турции

Фото пресс-службы "Арсенала".

У «Арсенала» завершается зимний отпуск. Уже 10 января футболисты отправятся в Москву, чтобы пройти медобследование. А затем команда улетит в Турцию. Именно там игроки будут готовиться к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба канониров.

Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 12 по 24 января в Белеке. За это время подопечные Сергея Кирьякова сыграют два контрольных матча.

19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы — болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».

Свой второй сбор туляки проведут с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники встретятся со словенским «Марибором», 5 февраля сыграют с боснийским «Радником», а завершится сбор 9 февраля матчем с клубом из Молдавии «Милсами».

Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата «Арсенал» начнет 14 февраля, а закончится он 26 числа. В этот промежуток времени красно-желтые проведут три встречи: 21 февраля канониры сыграют с чемпионом Казахстана — «Астаной», 25 февраля — с тбилисским «Динамо». Также 18 февраля у «Арсенала» запланирован еще один товарищеский матч. Соперник станет известен в ближайшие дни.