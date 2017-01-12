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В Веневском районе горит спиртзавод

В Веневском районе горит спиртзавод

Как сообщает местная администрация, при разборе оборудования на металлолом от искр загорелся сухой остаток в чанах.

Жители села Дьяконово, расположенного в Венёвском районе Тульской области, жалуются на едкий черный дым, распространяющийся по поселку от бывшего спиртзавода, незаконно производившего алкогольную продукцию.

Жители сообщают, что завод начали разбирать – металлические конструкции и оборудование отправляют на металлолом, после того как незаконное производство было закрыто по решению суда.

«Им необходимо сжечь уйму мазута в огромной емкости и плевать, что вся округа задыхается от едкого черного дыма», – пишут жители.

Чтобы прояснить ситуацию, Myslo связался с администрацией сельского поселения Мордвесское, в состав которого входит село Дьяконово.

Александр Пугачев, глава администрации МО Мордвесское

На территории бывшего завода произошло воспламенение сухих остатков. Причиной стали попавшие искры при распилке металла. Горело вчера, 11 января, в течение примерно 1,5-2 часов. Ничего по-настоящему опасного не было, но естественно, дым доставил серьезные неудобства жителям. Кроме того, как нам сообщили около получаса назад, сейчас там снова есть задымление, и в данный момент администрация выезжает на место проконтролировать ситуацию.

Myslo продолжит следить за событиями.

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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:02 +2
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Тульская областьВеневский районсело Дьяконово
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горит спиртзаводедкий дым

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