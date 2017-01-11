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Габулов и Комбаров проходят медосмотр в «Арсенале»

Габулов и Комбаров проходят медосмотр в «Арсенале»

По мнению главного тренера Сергея Кирьякова, эти футболисты помогут сохранить прописку в РФПЛ.

Вратарь Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров проходят медосмотр в «Арсенале». Об этом пишет «Р-Спорт».

Главный тренер канониров Сергей Кирьяков отметил, что эти футболисты должны своим опытом помочь команде в решении главной задачи сезона — сохранении прописки в РФПЛ.

– Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи — сохранении места в премьер-лиге, — сказал Кирьяков.

Главный тренер подчеркнул, что команду ждут еще приобретения.

Специалист не стал утверждать, что Габулов станет первым номером в «Арсенале».

– Заранее ничего нельзя говорить, потому что конкуренцию никто не отменял, у нас есть Левашов, который будет стараться показать себя с самой лучшей стороны в этой конкуренции, — пояснил Кирьяков.

Последним клубом 33-летнего Габулова было московское «Динамо», однако летом 2016 года голкипер стал свободным агентом. Комбаров до недавнего времени выступал за томскую «Томь», испытывавшую финансовые проблемы.

Напомним, что сегодня, 11 января, «Арсенал» выставил на продажу 13 футболистов. Это вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев. Пока они будут заниматься с молодежной командой «Арсенала».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 0
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