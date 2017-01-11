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13 футболистов «Арсенала» выставлены на трансфер
Фото ПФК "Арсенал"

13 футболистов «Арсенала» выставлены на трансфер

Кроме того, канониры хотят разорвать договор с Фильцовым досрочно и вернуть его в «Рубин».

Молодежный «Арсенал» вышел из отпуска. Как сообщает клубная пресс-служба, до 24 января команда главного тренера Василия Рожнова будет тренироваться на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора. Затем молодежка проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции — с 28 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля.

– По прилету в Россию в тот же день, 26 февраля, на поезде отправимся в Санкт-Петербург на матч первенства с «Зенитом». Игра 20 тура перенесена с середины марта на 28 февраля по просьбе петербуржцев, участвующих в международном турнире, — отметил Василий Рожнов.

Сейчас в распоряжении тренеров 18 футболистов, которые выступали в первой части сезона. Пятеро — вратарь Алексей Березин, защитник Андрюс Рукас, полузащитники Никита Голуб, Артем Мингазов и нападающий Роман Изотов — отправятся с основным составом оружейников на турецкий сбор, который начнется 12 января.

13 футболистов основной команды выставлены на трансфер.

Это вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев. Пока они будут заниматься с молодежной командой «Арсенала».

Кроме того, канониры хотят досрочно расторгнуть контракт об аренде с Александром Фильцовым и вернуть его в «Рубин».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 +2
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