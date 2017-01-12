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За декабрь и новогодние каникулы 21 туляк отравился алкоголем
Источник фото: penza-post.ru

За декабрь и новогодние каникулы 21 туляк отравился алкоголем

В целом, по статистике, больше половины случаев отравления спиртосодержащей продукцией приходится на безработных мужчин.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области, на основании поступающих экстренных извещений из лечебно-профилактических учреждений и Бюро судебно-медицинской экспертизы, отравления вызванные алкоголем, являются наиболее частым видом острой интоксикации среди прочих бытовых отравлений.

Анализируя показатели отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией за декабрь 2016 года и аналогичный период 2015-го, необходимо отметить, что количество отравлений осталось на том же уровне и составило 21 случай, а смертность от отравлений спиртосодержащей продукции меньше на 45%.

В декабре 2016 года все случаи отравления были связаны с токсическим действием алкоголя (этилового спирта, этанола), в 2015 года кроме отравлений этиловым спиртом и этанола отмечались единичные случаи отравления метиловым спиртом, неуточненным спиртом и суррогатом алкоголя, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тульской области.

В подавляющем большинстве случаев причиной смерти становится избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью, и гораздо реже – отравления разного рода суррогатной продукцией.

В структуре отравлений среди мужского и женского населения наибольшую долю отравлений составляют мужчины – 72% в декабре 2015 года и 77% в декабре 2016 года. Смертельных случаев отравлений спиртосодержащей продукцией среди детского и подросткового населения, в указанные периоды 2015 и 2016г не зарегистрировано.

По социальному положению 67% пострадавших от употребления спиртосодержащей продукции – безработные.

В 90% случаев место приобретения алкоголя неизвестно.

По оперативной информации в период Новогодних праздников 2017 года зарегистрировано 7 случаев отравлений этиловым спиртом, праздничные новогодние дни прошлого года - 16.

Как сообщили Myslo в комитете Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, жители могут сообщить о незаконной продаже алкогольной продукции по телефону «горячей линии» – 30-89-54 и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области –  55-55-50.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:17 +1
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