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Фестиваль Fashion Style в Туле определил самых креативных дизайнеров года
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль Fashion Style в Туле определил самых креативных дизайнеров года

Сам фестиваль традиционно порадовал, удивил и восхитил зрителей яркими и необычными коллекциями.

Международный фестиваль моды и красоты прошёл в Туле уже в 13-й раз. Это яркое и масштабное мероприятие. В этом году жюри и зрителям свои коллекции представили 68 молодых дизайнеров из России и Белоруссии. География фестиваля потрясающая: в наш город приехали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Архангельска, Смоленска, Самары, Курска, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа и многих других.

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Алла Бурлина, президент международного фестиваля Fashion Style, региональный представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»:

— С каждым годом наш фестиваль становится все ярче и масштабнее. За годы его проведения в нем приняли участие 750 дизайнеров из 69 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Франции.

Сегодня за Гран-при фестиваля и участие в финале международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» поборются 68 дизайнеров и 27 городов России и республики Беларусь. Я желаю всем конкурсантам удачи, хороших оценок. 

Fashion Style — это хорошая start up-площадка для молодых дизайнеров, которые делают первые шаги в мире моды. Фестиваль открывает новые имена и способствует их продвижению.

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В жюри фестиваля, как всегда, самые известные люди из мира моды. Например, Юлия Власова, модельер, преподаватель РГУ им. Косыгина:

— На фестивале я уже во второй раз. Это очень интересное мероприятие, мне нравится, я даже подписана на их группу в ВК. Я ждала продолжения, что же будет в 2025 году. Очень жду от дизайнеров новых идей, свежих радужных коллекций, жизнерадостных. Молодежь любит черный цвет, а хочется чего-то яркого. Сейчас создать что-то прекрасное могут и дизайнеры с опытом, анализируя что-то, со знанием дела, а молодежь — вдохновляясь каким-то мимолетным видением, мигом. Хочется, чтобы молодежь шла вперед. Мне больше нравится конструктивный подход, хочется работы мысли. Это интереснее, чем нечто бесформенное. 

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Алина Асси, дизайнер, создатель Дома моды Alina Assi:

— Я была на фестивале в прошлом году и сейчас приехала снова. На фестивале есть очень сильные ребята, есть и послабее — но они учатся! И это хорошо.

Сейчас мода поменялась абсолютно. Если раньше была классика, она шла из года в год, менялась по декадам, то сейчас все смешано. Приходит молодежь, которая придумывает невероятно фантастические наряды. И то, что когда-то считало неприличным, сейчас это уже даже симпатично. Я больше за классику, она вечная и должна быть всегда. А вот для показов, конечно, должен быть креатив, абсолютнейший взрыв, чтобы это было интересно и красочно. Но у некоторых дизайнеров есть проблема: они умудряются в пять моделей дать информацию, с которой можно сделать 15 коллекций. Скорее всего, распирают эмоции, но для этого и существуют педагоги, чтобы обучать правильно выстраивать коллекцию и ее направлять. 

На фестивале Fashion Style по традиции были выбраны не только лучшие дизайнеры, но и лучшая модель, которая получит титул «Мисс Fashion Style» и будет лицом фестиваля в течение года.

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Коллекции, представленные жюри и зрителям, поражали воображение. Среди них были коммерческие коллекции, разнообразные детские коллекции, вечерняя мода, и коллекции так называемых неприменимых к жизни образов. 

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Свои работы на фестивале представили и тульские дизайнеры. Оксана Рубцова показала новую коллекцию «Жемчужина нейросети».

— Мы пропустили два года по рабочим обстоятельствам, до этого выступали коллекциями более классическими, вечерними. С одной из них в 2022 году мы даже выиграли третье место. Решили. что классики нам достаточно, вдохновились нейросетями. Все знают, что нейросети выдают необычные фото, захотелось создать коллекцию, как будто из нейросети.

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— Этим и вдохновились. Цвет по-прежнему белый, все-таки мы свадебный бренд. В работе использовали различные сетки, поролоновые уплотнители, силиконовое гибкое стекло, спортивную ткань неопрен, в качестве жемчужин — шарики для пинг-понга. Над коллекцией я работала одна — мой партнер Анастасия в декретном отпуске. Сделала за 2,5 месяца. В голове уже много планов, и в следующем году вместе с Настей будем усилить тенденцию к креативу. Хочется нестандартных материалов, необычных форм. 

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Светлана Князева в прошлом году выиграла Гран-при фестиваля. Ее коллекции просто покорили жюри. В этом году дизайнер представила одну коммерческую коллекцию «Яркие моменты».

— В этом году у меня обычная, повседневная коллекция, я решила окупить все, что потратила в том году (смеется). Одна из моделей выходила с сумочкой, а оттуда — мыльные пузыри, для меня они — ассоциация с детством, с праздником, и хочется вернуться туда. В коллекции яркий принт, кактус — я хочу одеть людей во что-то запоминающееся. Ткань — бязь из города Иваново. 

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Но на следующий год я делаю новую коллекцию, и вот она уже будет суперграндиозная, с разными механическими штуками — к этому фестивалю я просто не успела. Она будет еще круче, чем «Трудовые будни». 

По итогам фестиваля лучшей моделью, которая стала лицом фестиваля на весь год, выбрали Екатерину Костину. 

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Лучшую мужскую коллекцию создал Артем Пермяков, город Москва. 

Лучшей детской коллекцией жюри выбрало коллекцию «Дети севера» Ирины Захаровой, город Архангельск. 

Приз за лучшее современное прочтение фольклора у Анны Степановой из Казани, коллекция «Ай Чэчэге»:

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За связь традиций и современности отметили Дарию Ефимову из Москвы. 

Лучший театр моды — Театр моды «Костюмер», город Витебск, коллекция «Ули Тули»:

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За креативный подход в создании коллекции приз получила Лилит Мнацаканян, город Елец. Коллекция «Внучок»:

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За нестандартный подход и смелые решения отметили студию дизайна и детского костюма «БАЗА» из Воронежа. Художественный руководитель Анеля Базильская, коллекция «Ясень»: 

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Коллекция «Пупыги»:

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Автором лучшей вечерней коллекции признали Александру Баранову, город Обнинск. 

Третье место жюри присудило Анастасии Жмакиной из города Тольятти, за коллекцию Neo-Russia:

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Второе место у Екатерины Крейдич из Самары, коллекция «Космос Фантаста». Дизайнер получила приглашение на фестиваль"Русский силуэт»:
 

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Первое место выиграла Мария Юшенкова из Москвы за мужскую коллекцию «Истоки». Мария также получила приглашение на фестиваль"Русский силуэт»:

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Гран-при фестиваля и приглашение на фестиваль"Русский силуэт» выиграла дизайнер из Москвы Диана Каранадзе. Ее коллекция «2 + 2 = 6» вызвала фурор:

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