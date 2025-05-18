Фестиваль Fashion Style в Туле определил самых креативных дизайнеров года

Фото Алексея Пирязева.

Международный фестиваль моды и красоты прошёл в Туле уже в 13-й раз. Это яркое и масштабное мероприятие. В этом году жюри и зрителям свои коллекции представили 68 молодых дизайнеров из России и Белоруссии. География фестиваля потрясающая: в наш город приехали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Архангельска, Смоленска, Самары, Курска, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа и многих других.

Алла Бурлина, президент международного фестиваля Fashion Style, региональный представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»:

— С каждым годом наш фестиваль становится все ярче и масштабнее. За годы его проведения в нем приняли участие 750 дизайнеров из 69 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Франции.

Сегодня за Гран-при фестиваля и участие в финале международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» поборются 68 дизайнеров и 27 городов России и республики Беларусь. Я желаю всем конкурсантам удачи, хороших оценок.

Fashion Style — это хорошая start up-площадка для молодых дизайнеров, которые делают первые шаги в мире моды. Фестиваль открывает новые имена и способствует их продвижению.

В жюри фестиваля, как всегда, самые известные люди из мира моды. Например, Юлия Власова, модельер, преподаватель РГУ им. Косыгина:

— На фестивале я уже во второй раз. Это очень интересное мероприятие, мне нравится, я даже подписана на их группу в ВК. Я ждала продолжения, что же будет в 2025 году. Очень жду от дизайнеров новых идей, свежих радужных коллекций, жизнерадостных. Молодежь любит черный цвет, а хочется чего-то яркого. Сейчас создать что-то прекрасное могут и дизайнеры с опытом, анализируя что-то, со знанием дела, а молодежь — вдохновляясь каким-то мимолетным видением, мигом. Хочется, чтобы молодежь шла вперед. Мне больше нравится конструктивный подход, хочется работы мысли. Это интереснее, чем нечто бесформенное.

Алина Асси, дизайнер, создатель Дома моды Alina Assi:

— Я была на фестивале в прошлом году и сейчас приехала снова. На фестивале есть очень сильные ребята, есть и послабее — но они учатся! И это хорошо.

Сейчас мода поменялась абсолютно. Если раньше была классика, она шла из года в год, менялась по декадам, то сейчас все смешано. Приходит молодежь, которая придумывает невероятно фантастические наряды. И то, что когда-то считало неприличным, сейчас это уже даже симпатично. Я больше за классику, она вечная и должна быть всегда. А вот для показов, конечно, должен быть креатив, абсолютнейший взрыв, чтобы это было интересно и красочно. Но у некоторых дизайнеров есть проблема: они умудряются в пять моделей дать информацию, с которой можно сделать 15 коллекций. Скорее всего, распирают эмоции, но для этого и существуют педагоги, чтобы обучать правильно выстраивать коллекцию и ее направлять.

На фестивале Fashion Style по традиции были выбраны не только лучшие дизайнеры, но и лучшая модель, которая получит титул «Мисс Fashion Style» и будет лицом фестиваля в течение года.

Коллекции, представленные жюри и зрителям, поражали воображение. Среди них были коммерческие коллекции, разнообразные детские коллекции, вечерняя мода, и коллекции так называемых неприменимых к жизни образов.

Свои работы на фестивале представили и тульские дизайнеры. Оксана Рубцова показала новую коллекцию «Жемчужина нейросети».

— Мы пропустили два года по рабочим обстоятельствам, до этого выступали коллекциями более классическими, вечерними. С одной из них в 2022 году мы даже выиграли третье место. Решили. что классики нам достаточно, вдохновились нейросетями. Все знают, что нейросети выдают необычные фото, захотелось создать коллекцию, как будто из нейросети.

— Этим и вдохновились. Цвет по-прежнему белый, все-таки мы свадебный бренд. В работе использовали различные сетки, поролоновые уплотнители, силиконовое гибкое стекло, спортивную ткань неопрен, в качестве жемчужин — шарики для пинг-понга. Над коллекцией я работала одна — мой партнер Анастасия в декретном отпуске. Сделала за 2,5 месяца. В голове уже много планов, и в следующем году вместе с Настей будем усилить тенденцию к креативу. Хочется нестандартных материалов, необычных форм.

Светлана Князева в прошлом году выиграла Гран-при фестиваля. Ее коллекции просто покорили жюри. В этом году дизайнер представила одну коммерческую коллекцию «Яркие моменты».

— В этом году у меня обычная, повседневная коллекция, я решила окупить все, что потратила в том году (смеется). Одна из моделей выходила с сумочкой, а оттуда — мыльные пузыри, для меня они — ассоциация с детством, с праздником, и хочется вернуться туда. В коллекции яркий принт, кактус — я хочу одеть людей во что-то запоминающееся. Ткань — бязь из города Иваново.

Но на следующий год я делаю новую коллекцию, и вот она уже будет суперграндиозная, с разными механическими штуками — к этому фестивалю я просто не успела. Она будет еще круче, чем «Трудовые будни».

По итогам фестиваля лучшей моделью, которая стала лицом фестиваля на весь год, выбрали Екатерину Костину.

Лучшую мужскую коллекцию создал Артем Пермяков, город Москва.

Лучшей детской коллекцией жюри выбрало коллекцию «Дети севера» Ирины Захаровой, город Архангельск.

Приз за лучшее современное прочтение фольклора у Анны Степановой из Казани, коллекция «Ай Чэчэге»:

За связь традиций и современности отметили Дарию Ефимову из Москвы.

Лучший театр моды — Театр моды «Костюмер», город Витебск, коллекция «Ули Тули»:

За креативный подход в создании коллекции приз получила Лилит Мнацаканян, город Елец. Коллекция «Внучок»:

За нестандартный подход и смелые решения отметили студию дизайна и детского костюма «БАЗА» из Воронежа. Художественный руководитель Анеля Базильская, коллекция «Ясень»:

Коллекция «Пупыги»:

Автором лучшей вечерней коллекции признали Александру Баранову, город Обнинск.

Третье место жюри присудило Анастасии Жмакиной из города Тольятти, за коллекцию Neo-Russia:

Второе место у Екатерины Крейдич из Самары, коллекция «Космос Фантаста». Дизайнер получила приглашение на фестиваль"Русский силуэт»:



Первое место выиграла Мария Юшенкова из Москвы за мужскую коллекцию «Истоки». Мария также получила приглашение на фестиваль"Русский силуэт»:

Гран-при фестиваля и приглашение на фестиваль"Русский силуэт» выиграла дизайнер из Москвы Диана Каранадзе. Ее коллекция «2 + 2 = 6» вызвала фурор: