Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Уфу»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульская команда вышла на игру следующим составом: Цулая, Большаков, Ботака, Бердников, Попов, Аванесян, Брнович, Алинви, Рейес, Ткачев, Джуранович.

На 33-й минуте Кирилл Большаков с пенальти открыл счёт – 1:0. В первом тайме желтые в составе нашей команды получили Рейес и Бердников. После перерыва Алексея Бердникова сменил Илья Москаленчик.

На 54-й минуте доминиканец Эдарлин Рейес, пополнивший состав клуба в январе текущего года, забил свой дебютный гол за «Арсенал» – 2:0.

На 60-й минуте туляки пропустили со штрафного, счёт 2:1. Через три минуты на замену Сергею Ткачёву вышел Данил Липовой, чуть позже Алинви сменил Раздорских. На 84-й минуте с поля ушли Урош Джуранович и Эдарлин Рейес, вместо них вышли Амур Калмыков и Ишхан Гелоян