Гран-при фестиваля Fashion Style выиграла дизайнер из Тулы Светлана Князева

Светлана Князева показала на фестивале сразу две коллекции. И обе – просто супер! Да и сам фестиваль, как и всегда, порадовал зрителей яркими и незабываемыми коллекциями.

Международный фестиваль моды и красоты прошёл в Туле уже в двенадцатый раз. Это яркое и масштабное мероприятие. В этом году жюри и зрителям свои коллекции представили 64 молодых дизайнера из России и Белоруссии. География впечатляет: в наш город приехали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Смоленска, Казани, Пензы, Краснодара, Череповца и многих других.

Алла Бурлина, президент фестиваля Fashion Style, региональный представитель международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»:

– За 12 лет в фестивале приняли участие 640 дизайнеров из 69 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. В рамках фестиваля состоится региональный полуфинал международного конкурса «Русский силуэт».

Дизайнеры поборются за Гран-при конкурса. Fashion Style – это настоящая start-up площадка для молодых дизайнеров, которые делают первые шаги в мире моды. Фестиваль открывает новые имена и способствует их продвижению.

В жюри фестиваля – самые известные люди из мира моды.

Например, Алексей Михайлов, член Союза дизайнеров Москвы, выпускник Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, победитель 12-го международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», обладатель премии «Золотое веретено»:

– Я уже был на фестивале в 2021 году и вот снова здесь. Уровень фестиваля высокий. Очень хочется увидеть молодые дарования, которые порадуют нас своими коллекциями, своими новыми идеями. Сегодня в тренде индивидуальность, и дизайанер, который создает вещь, должен быть индивидуальностью.

Юлия Купинская, выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, участница Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Volvo Fashion Week, победитель конкурса им.Надежды Ламановой, лауреат премии «Золотое веретено»:

– Я третий раз на фестивале в Туле, очень люблю сюда приезжать. Мне очень нравится творческая атмосфера, которая тут царит, Очень люблю смотреть на молодых талантов, погружаться и чувствовать нерв автора. Всегда есть коллекции, которые цепляют.

На фестивале Fashion Style по традиции были выбраны не только лучшие дизайнеры, но и лучшая модель, которая получит титул «Мисс Fashion Style» и будет лицом фестиваля в течение года.

Коллекции, представленные жюри и зрителям, как всегда были очень разнообразны. Были и очень красивые детские коллекции, и коллекции в спортивном стиле, потрясающей красоты вечерние платья.

Свои работы на фестивале представили и тульские дизайнеры. Так, тулячка Валерия Хныкина представила коллекцию «Минервы».

– По профессии я юрист, но окончила Академию моды Валентина Юдашкина, – рассказала «Слободе» Валерия Хныкина. – И сейчас у меня свой бренд одежды. Моя коллекция «Минервы» на военную тематику. Минерва – древнеримская богиня мудрости и войны. Некоторые модели мне приходят во сне, и одно из платьев мне приснилось. Я его создала и решила, что на этой основе можно разработать всю коллекцию. На меня повлияла политическая ситуация в стране. Коллекция получилась не строгая, а немножечко вечерняя. В коллекции я использовала ткань футер сумрачно-зеленого цвета и черные с медью блестки.

В фестивале я принимаю участие в третий раз и для меня очень важно само участие. Приезжает много дизайнеров, и очень интересно посмотреть, что делают другие, познакомиться с ними и с их творчеством. Некоторые дизайнерские решения очень интересны!

Дизайнер Светлана Князева на фестивале Fashion Style впервые. В прошлом году она окончила Московский институт бизнеса и дизайна по специальности «Дизайнер женского костюма», на фестивале представила сразу две коллекции: «Трудовые будни» и «Хочу жару».

– Коллекции создавались бессонными ночами, большим трудом, кровью, потом... Нам преподаватель говорил, что когда вы только начинаете свой путь, нужно пошалить, сделать шоу. Для коллекции «Трудовые будни» использовала кожзам, джерси и замшу, аксессуары – кувалда, набор инструментов, гаечный ключ, шуруповерт...

Это коллекция люкс, больше для шоу. А «Хочу жару», такая веселая коллекция, то, на что я создаю этот люкс (смеется). Коммерческая коллекция, недорогая, доступная – всем нужны рубашки, платья, сарафаны.

Я знала, что нужна изюминка, поэтому придумала, что модели будут выходить на подиум с живыми рыбками, с цветами, в стаканчиках – фреши, ягоды. Все подходили ко мне и фоткались с рыбками, с кувалдой. Недостаточно просто одежды – нужна какая-то фишка. Тогда тебя запомнят! Следующую коллекция я хочу напрямую связать с Тулой, например, сделаю сумку из пряников!

Жюри по достоинству оценили талант и креатив Светланы Князевой и присудили Гран-при фестиваля. Светлана получила приглашение на финал XIV международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

Специальный приз в номинации «Театр моды» получил Театр моды «Костюмер», коллекция «Этносоус», город Витебск (Белоруссия).

За лучшую детскую коллекцию приз получила Альбина Шафеева, коллекция «Королевские десерты», город Пенза.

Специальный приз за оригинальное архитектурное конструктивное решение коллекции получила Христина Хозе, коллекция «Саят-Нова. Цвет жизни», город Москва.

В номинации инженерно-техническое решение коллекции лучшей стала Елена Гунина, коллекция The future is now, город Пушкино.

В номинации «Лучшее решение русского стиля» победила Екатерина Майорова, коллекция Katia Labutin, город Вологда.

За победу в номинации «Этнические мотивы» наградили Татьяну Калистратову, коллекция «Краски», город Москва.

Третье место в конкурсе разделили два дизайнера: студия моды «Стиль», коллекция «Милантея», город Воронеж и Юлия Меркулова, коллекция «Было слово», город Кирово-Чепецк.

Второе место выиграла Ольга Филатова, коллекция «Цыганский мотылек»», город Нижний Новгород.

Дипломантом конкурса стала Анастасия Мащенко, коллекция «Дыхание курского леса», город Курск. Лауреатом конкурса стала Софья Таранюк, коллекции «Рэдэчини де сынже» и «Навий», город Москва.

Все представленные коллекции демонстрировали модели агентства Linda.

Лучшей моделью, которая стала лицом фестиваля на весь год, выбрали Полину Пономареву.