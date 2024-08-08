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Почему в Туле закрываются клубы и концертные площадки: где же будем зажигать?
Фото Катерины Беловой из архива Myslo.

Почему в Туле закрываются клубы и концертные площадки: где же будем зажигать?

Почему площадки закрываются? Что об этом думают зрители и люди, стоящие за развлекательной индустрией Тулы? Читайте в материале Myslo.

В Тулу прискакала тусовочная Чума — уже несколько месяцев мы наблюдаем, как закрываются клубы и концертные пространства. Весной не стало «Типографии», а теперь почил и BackStage. Хотя умирать ночная тусовка Тулы начала еще с закрытого несколько лет назад «Пряника». Печали добавили ковидные времена.

Сейчас некоторые площадки по-прежнему работают, другие отказываются проводить музыкальные мероприятия, оставаясь общепитом.

Поговорили с владельцами заведений, местными группами и заядлыми гостями концертов о том, где проводить концерты, о цензуре, «нежелательных артистах» и тульском андеграунде.

Concert Hall меняет адрес

В начале года в Туле заговорили о возможном закрытии Concert Hall на ул. Ф. Энгельса: территорию якобы выкупил застройщик. Представители Concert Hall рассказали, что будут работать на старом месте и в прежнем режиме до 15 января.

О том, поменялся ли ритм работы площадки и с какими артистами она готова работать, рассказал Александр Дорогов, исполнительный директор ООО «Концерт Холл» и совладелец группы компаний «Concert Hall Agency»:

Александр Дорогов

— Что касается нас, то мы готовимся к самой яркой осени за всю историю клуба! Наш Line-up на осенний сезон включает в себя уже более 80 мероприятий, а информация о смене помещения будет озвучена уже очень скоро. Мы активно работаем с ведущими агентствами России (MTS Live, Northern Sound и Line up Group) и активно привозим артистов сами.

— Если говорить про артистов, мы не применяем цензуру, — продолжает Дорогов. — Каждый артист лично несет ответственность за соблюдение законодательства. А что касается тех, кто взял на себя роль цензора, — ну так тут пусть это будет на их совести. Мы фокусируемся на зрителе и его потребностях. Зачастую мы делаем финансово невыгодные проекты, если уверены в их ценности для наших гостей.

Ранее у нас было правило, что мы отказываем ему в дальнейшем сотрудничестве, если артист выбирает другую площадку. Но в этом сезоне мы отказались и от этого принципа, ориентируясь на интересы зрителей. Они должны смотреть качественное шоу, а не то, как артист проваливается под сцену!

«Флигель» стал просто баром

«Флигель» — одно из самых востребованных мест среди молодежи в Туле. Однако в прошлом месяце стало известно, что «Флигель» будет просто баром. Из второго зала убрали оборудование, поставили столики.

Так что в итоге? Будет ли «Флигель» предоставлять место для выступлений групп? Или ограничится только акустическими посиделками с бардами, просмотром кино, квизами?

Ответ дал Антон Осенний, соучредитель ООО «Флигель»:

Антон Осенний

— Если посмотреть на жизнь заведения в целом, то ситуация кардинально не поменялась. Мы по-прежнему хотим время от времени проводить различные мероприятия. Но при этом оставаться баром, как и планировали изначально.

Очевидно, размеры помещения не очень подходят для больших мероприятий. Свою роль сыграл и летний сезон, когда снижается активность публики именно на концертах.

— Сюда же уменьшение количества достойных групп средней и малой известности, — продолжает Антон. — Проще говоря, возить стало некого, либо сложно, либо затратно. А все местные группы, что нам нравятся, бывали в наших стенах не раз и не два. Не ясно, что делать и какими силами, да и для кого. Остается ждать только следующий культурный виток.

Закрытие сразу трех площадок — это скорее обидное совпадение.

За «Типографию» лично мне обиднее всего. Андеграунд по определению живет в стесненной обстановке, это его естественное состояние. Периоды расцвета и упадка бывают всегда — так же 15-20 лет назад закрывались клубы «Космозон», «Сигма», «Мята», VG, «Молот». Хочется верить, что подобные культурные ячейки будут появляться и в будущем, несмотря на сложные времена.

BackStage: «С площадками в Туле всё скверно

После долгого молчания и попытки продажи BackStage таки закрылся. Ситуацию прокомментировал директор клуба Александр Тарасов:

Александр Тарасов

— Продать площадку не удается. Она никому не нужна. Найти управляющего или партнера тоже не удалось. Все люди хотят сесть на ЗП. В этом деле так не получится.

С площадками в Туле скверно. Свой вклад (весьма весомый) внес комитет по культуре — они изменили правила игры. Я им так и сказал, что заниматься этим не планирую. Сами справимся с фильтрацией групп. А то, что придумывая это никто не удосужился с бизнесом консультации провести, — это прям «радует». Предложений от групп не стало меньше. Возросли риски проверок и штрафов.

Клуб сейчас разбирают на запчасти, все будет продано. Такова была резервная стратегия выхода из этой ситуации. В общем, тратить свое время и деньги на этот бизнес не вижу смысла. Особенно когда времени не стало.

 

В леса или в ГКЗ: тульскому андеграунду не оставили выбора

Из-за закрытия площадок страдают не только голодные до хлеба и зрелищ зрители, но и сами артисты. Труднее всех приходится местным группам, которые лишились нишевой локальной сцены. Теперь они вынуждены либо искать средства для аренды крупных площадок (уже представили махровых панков в ГКЗ?), либо выступать в соседних городах, где маленькие клубы-подвалы еще живы. Мы поговорили с организаторами концертов и некоторыми группами.

Андрей (Баттерс), басист группы «Утехи Юности Безумной» и менеджер у группы «Петли дней»:

Андрей (Баттерс)

— Площадок становится меньше, их правила и условия меняются. У владельцев свои мысли на этот счет: поменялся концепт и все такое. Мы обычно выступали во «Флигеле» и «Типографии», устраивали свои фестивали в лесах за городом.

При выборе площадок в первую очередь обращаем внимание на стоимость аренды, фиксированная или процент. Немаловажно и то, как позиционирует себя само место: это бар с уклоном в нашу тематику или обычное заведение.

Поменялась не только жизнь «Утех», но всей тульской андеграундной тусовки: стало меньше концертов, поубавилось как местных, так и привезенных групп. Определенно стало сложнее: нет подходящих мест. Но поиск площадок в процессе. Посмотрим, как дела пойдут осенью-зимой.

 

Группа «Обух»:

— Закрытие клубок прежде всего это бьет по группам низшего звена, потому что они просто не имеют возможности арендовать залы, наподобие ДК, и тем более делать фестивали с нуля. В Туле еще есть пара мест, но опять же — в одно из них группы с авторским творчеством просто не пускают, там играют только кавера. А другая площадка сильно удалена от центра города и зрители крайне неохотно туда ходят. Всегда остаются квартирники, но для коллективов, которые играют тяжелую музыку, это не большое утешение.

Мы испытываем трудности с поиском площадки в Туле. А вот с сольником в Москве никаких проблем не возникло.

 

Егор Филатов, концертный промоутер и менеджер артистов:

Егор Филатов

— Я занимаюсь организацией концертов с 16 лет. За три года я привез в Тулу «Дуучимээ», «Досвидошь», «Культодиночества», «Космос на потолке» и многих других. В команде работал с крупными артистами («Pyrokinesis», Хоффманита, «ssshhhiiittt!!!»). Был менеджером тульской группы «Пылинки», а еще провел концерт тульского «Культурного наследия». 

Концертных площадок у нас практически не осталось. Останется ли «Concert Hall» такой же релевантной площадкой после переезда из центра — это вопрос.

— После закрытия Института музыкальных инициатив и ухода иностранных лейблов, судьба музыкальной индустрии легла на плечи самих исполнителей и пошла на спад из-за отсутствия поддержки? — продолжает Егор. — Заниматься музыкой теперь — это не только борьба за слушателей и деньги, но и за возможность элементарно оставаться на плаву. Многие артисты уехали, многие прекратили концертную деятельность. Сравнивая с прошлым летом, концертов стало намного меньше. и это даже учитывая факт, что лето не концертный сезон (из-за отпусков и жары). Плюс после ковида концертный рынок сильно просел.

Музыкальной индустрии в России необходимо наращивать опыт и пересобираться, пробовать новые способы монетизации и контакта с людьми. 

Говорят слушатели

Самая многочисленная пострадавшая сторона в этом вопросе, конечно, зрители. Мы узнали, что о сокращении тусовочных мест думают завсегдатаи тульских концертов и вечеринок. 

Влад, 21 год

— По-моему, сначала стало меньше гигов (Гиг — рок-фестиваль, который проводится на танцполе без мест для сидения, чтобы было где послэмиться и потанцевать — Прим. авт.), а потом уже площадок. Раньше нередко приезжали московские группы, но после кое-каких событий многие музыканты поехал путешествовать по Грузии и Казахстану.

Грустно конечно, но застой вечным не будет. И аудитория, и музыканты вроде есть. Было бы только желание париться с организацией концертов — хотя бы в гараже или репетиционной точке. Но я свое мнение экспертным вообще не считаю: есть те, кто лучше шарит.

Кристина, 22 года

— Я думаю, что закрытие площадок — это проблема, потому что в нашем городе мало пространств, в которых можно было бы устраивать концерты. Лично мне, как зрителю, кажется, что все шоу устраивают только три-четыре площадки: BackStage, Concert Hall, «Арена» и «Ледовый дворец», плюс ГКЗ. В каждом из них мне удалось побыть на концертах.

Грустно, что мы теряем последнее, но не строим ничего нового. Возможно, в будущем эта ситуация изменится. А пока можем довольствоваться тем, что есть.

Петр, 28 лет

— ******. Почти разом закрылись все площадки, где можно было послушать тяжёлую музыку и локальные группы. Как зрителя меня все устраивало, а вот владельцы площадок о нерентабельности этих мероприятий. Остается сидеть в образовавшемся вакууме и надеяться, что когда нишу займет кто-то новый, с рентабельностью проблем не будет. Ну или ждать, что эстафету перехватят уже существующие заведения.

Никита, также известный как Самара, 26 лет

— По большей части андерграундные гиги (хардкор-панк, металл и подобное), на которые я чаще всего ходил, проходили либо во «Флигеле», либо в «Типографии». На остальных площадках последние пару лет я не бывал, за исключением Concert Hall (слушал там «НАИВ»). Так что потеря «Фляги» как концертной площадки и «Типухи» по моему досугу ударила сильно.

Грустно это все, конечно. Но есть замечательный рок- клуб «МИР» в Щекино, в котором 20 мая прошел мощный фест с отечественными хардкор-командами!

 

Закрытие площадок едва ли пройдет без последствий. Активные туляки скучают, исполнители прекращают выступать или отправляются в туры по области, драгоценные денежки утекают в соседние регионы…

У нас, зрителей, есть несколько вариантов: 1) смиренно ждать, когда ваша любимая группа выступит в Туле, 2) кататься по России и СНГ в погоне за концертами, 3) взять инициативу в свои руки (если у вас есть время, деньги, связи и желание). Выбор за вами.

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