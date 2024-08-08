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В Тульской области 10 осужденных за преступления лишили российского гражданства
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области 10 осужденных за преступления лишили российского гражданства

В отношение еще двух мигрантов рассматривают материалы.

В Тульской области в 2024 году осужденных за тяжкие преступления лишили гражданства России, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Все они совершили различные преступления по 131, 228, 228.1, 318 и 328 УК РФ.

Сотрудниками регионального управления по вопросам миграции ищут лиц, которые ранее получили гражданство России, однако были признаны виновными в совершении преступлений по указанным статьям. 

— В настоящее время на рассмотрении находятся материалы в отношении двух таких граждан, — уточнили в ведомстве. 

Напомним, по закону лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто его приобрел. 

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Автор:
сегодня, в 15:40 +1
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