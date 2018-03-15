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Официально: Тульский клуб «Пряник» закрывается

Официально: Тульский клуб «Пряник» закрывается

Об этом сообщила дирекция заведения.

О возможном закрытии клуба стало известно около месяца назад. Myslo писал об этом здесь. Тогда информацию нам не подтвердили. Однако туляки обсуждали эту тему в социальных сетях.

Сегодня, 15 марта, в официальной группе клуба ВКонтакте появилось следующее сообщение:

На официальном сайте клуба никакой информации пока нет.

Как сообщила в телефонном разговоре с Myslo директор клуба «Пряник» Ирина Терзян, сроки, отведенные на реконструкцию, пока не определены.

Однако как стало известно Myslo из достоверного источника, клуб вряд ли откроется в том же качестве и под той же вывеской. По некоторым данным, заведение было убыточным.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:34 +11
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