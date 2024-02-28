В Туле концерты звёзд и массовые выступления будут согласовывать с администрацией, МВД и минкультом

Фото Екатерины Беловой с концерта Егора Крида, октябрь 2023 года.

С февраля депутаты изменили процедуры регистрации массовых мероприятий с участием приглашенных в город артистов.

31 января Тульская городская Дума приняла изменения в Положение «Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Тула».

Речь идет об обновленной процедуре регистрации массовых мероприятий с участием приглашенных артистов для частных концертных площадок, клубов, ресторанов и кафе с посадкой более 50 мест. Теперь они обязаны согласовывать выступления артистов с администрацией города, МВД и минкультом. Раннее подобная процедура уже действовала и была обязательна в Туле, но были исключения по профильным площадкам и небольшим частным организациям.

Теперь согласовывают все.

Согласно тексту Положения, не будут регистрировать концерты областная филармония и государственный цирк, а также другие площадки, в уставной деятельности которых прописана организация мероприятий.

Как это будет происходить и на что повлияет нововведение, разбирался Myslo.

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Процедура согласования будет выглядеть так: площадка должна заполнить заявку с указанием не только даты и места, но и цели мероприятия, ФИО организатора с местом его пребывания/нахождения, ответственных за медицинскую, пожарную безопасность, договор по расклейке афиш и обеспечении мер общественного порядка.

Среди визирующих заявку — региональный МВД, управление МВД по городу Туле, а также общественный совет при министерстве культуры.

В «шапке» заявки указан глава администрации города. Однако сначала документы будут направляться в управление культуры и туризма администрации Тулы. Согласованные документы необходимо направить за месяц, если кульмассовое мероприятие международное. Региональные и местные концерты — за две недели.

Кому откажут?

Заявку на концерт не зарегистрируют, если МВД и общественный совет при министерстве культуры не согласуют проведение концерта. Есть и еще поводы для отказа:

цели запланированного культурно-массового мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодательством;

культурно-массовое мероприятие способствует созданию реальной угрозы функционированию предприятий, учреждений, организаций, расположенных вблизи места проведения массового мероприятия, а также угрозы безопасности населения и нарушения общественного порядка;

заявленное культурно-массовое мероприятие пропагандирует насилие, национальную и религиозную нетерпимость, терроризм и экстремизм;

в заявленное время и место уже запланировано мероприятие. Однако данный вопрос можно решить, изменив дату или время по согласованию с администрацией.

Очень много вопросов к согласованию

И если аспект безопасности в плане согласования с УМВД понятен, то к общественному совету при министерстве культуры есть вопросы. Как будет выглядеть процедура согласования? Что это вообще за совет? Чем он занимается?

В региональном минкульте Myslo подтвердили, что члены совета будут принимать участие в согласовании концертов.

В состав совета входят представители сферы культуры и искусства региона, общественные деятели. Их переизбирают каждые три года.

Также в ответ на наш официальный запрос рассказали, что рассматривать заявку на согласование концерта будет комиссия из трех человек, в которую входит председатель и члены совета. К слову, председателем является директор Тульского областного колледжа культуры и искусства Светлана Юдина. Согласно протоколам заседаний, которые находятся в свободном доступе на сайте минкульта, она занимала должность председателя еще в 2018 году.

Группа из трех человек будет изучать медиаисточники, содержащие информацию о творчестве исполнителя или коллектива, репертуаре, а также гастрольной практике.

— Процедура согласования культурно-массового мероприятия направлена на предупреждение возникновения возможных претензий со стороны общественности к организаторам мероприятий. Совет вправе отказать в согласовании, если заявленное культурно-массовое мероприятие пропагандирует насилие, национальную и религиозную нетерпимость, терроризм и экстремизм. Отказ оформляется соответствующим протоколом заседания рабочей группы. Сообщаем, что совет не уполномочен проводить профессиональную экспертизу музыки, текстов исполнителей и давать соответствующие заключения, — пояснил минкульт в своем ответе.

Что будет на практике

Когда депутаты приняли эти поправки, владельцев концертных площадок Тулы пригласили на общее собрание, где пояснили, как всё это теперь будет работать на практике, ответили на интересующие вопросы.

Насколько усложнится процедура согласования концертов, Myslo рассказали сами владельцы тульских площадок.

Александр Дорогов, Concert Hall:

— Система согласования существовала и раньше, но не касалась частного бизнеса.

Процедура будет легкой «прогулкой» для концертов исполнителей, к которым нет пока вопросов, и станет непреодолимым барьером для других. Что касается общественного совета при минкульте, мы планируем подать несколько десятков заявок от наших зрителей на вступление в этот совет, и если в министерстве посчитают кого-то из этих людей достойными, то обновить его, так сказать, освежить.

Не исключаем, что ряд концертов, уже заявленных на площадках, новую процедуру не пройдут.

Но в каждом таком случае зрители узнают, на каком из этапов согласование завалилось, и смогут высказать свое мнение по этому вопросу в согласующий орган.

Владелец другой концертной площадки, пожелавший остаться анонимным, высказался отрицательно против нового Положения. При этом он отметил, что руководство его заведения «в состоянии проводить цензуру исходя из здравого смысла».

— Процедура согласования плохо продумана. В данной ситуации это дополнительная нагрузка на меня как организатора.

По информации Myslo, некоторые владельцы концертных площадок действительно мониторили информацию об артистах и спикерах, прежде чем включить их в свою программу.

Разумеется, иноагенты — мимо, но важно, чтобы приглашенный артист не высказывался негативно про СВО.

«Попросту не успеем согласовать»

Конечно, обновленное Положение напрямую касается клубов. Но как уже было сказано выше, учреждения, в уставной деятельности которых — организация мероприятий, проходят данную процедуру немного иначе. Список предстоящих событий согласовывается заранее — вплоть до того, что предоставляется программа на год вперед.

Другой вопрос в том, когда менеджмент артиста самостоятельно выходит на площадку с запросом арендовать зал на выступление.

— Проблема состоит в потенциальных сроках согласования, — рассказали в пресс-службе кластера «Октава». — Например, недавно к нам обратились организаторы Tonight-вечеринок с запросом отыграть сет в Международный женский день — то есть согласовать нужно буквально за неделю.

Но документы, как говорится в Положении, могут рассматривать до 90 дней

(одна инстанция рассматривает максимум 30 дней. Всего их три. — Прим. авт.). На днях вот эту вечеринку получилось быстро согласовать с администрацией. Что касается других концертов, мы также не можем давать заявителям гарантии, что их выступления быстро согласуют в администрации.

Что скажете о новой процедуре? Обсудим в комментариях!