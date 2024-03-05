«Типография» в Туле объявила о закрытии

КЦ «Типография» закрывается. Об этом владельцы рассказали на официальной страничке сообщества.

По их словам, в феврале сменился собственник здания, в котором находится клуб. Новым владельцем стал тульский застройщик ООО «CЗ «Панорама», который разорвал договор в одностороннем порядке по причине «нецелевого использования помещения». Руководство «Типографии» выложило в Сеть уведомление о выселении. В частности, в документе идет речь о мероприятии, которое проводилось с 17 на 18 февраля. Как ранее писал Myslo, именно в ту ночь прошел рейд силовиков.

«Сотрудниками правоохранительных было составлено десять протоколов о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.21 Кодекса РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. — Прим. авт.). Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в Помещениях силами Арендатора проводились мероприятия, по своему характеру не соответствующие предусмотренному пункту договора. Помимо этого, в новостных открытых источниках содержится информация о том, что подобные мероприятия проводились в Помещениях прежде».

«Типография» прокомментировала это следующим образом:

— Мы можем оспаривать основания для расторжения договора, но это требует ресурсов, в первую очередь — это долго, а закрыть доступ в помещение нам могут уже в этот понедельник. В таком случае арендодатель сможет распоряжаться всем, что останется внутри. Попытки договориться, чтобы нам дали доработать весенний сезон и нормально попрощаться, ни к чему не привели. К тому же, по слухам, все здание планируют сносить в 2024 году. Поэтому мы приняли решение до конца этой недели съехать, — рассказали в группе сообщества.

В данный момент руководство анонсировало масштабную последнюю вечеринку Demontage Party. О дальнейшей судьбе проекта неизвестно.