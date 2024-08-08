Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень

Фото Тульского экзотариума.

Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, ябл ок, груш или злаковых культур, листья малины, приносите в Тульский экзотариум. Питомцы зоопарка примут в дар такие вкусности.





Принести продукты можно по следующим адресам:

Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, новое здание экзотариума. Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб. 1.

Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон для справок: (4872) 47-53-92.

Напомним также, что излишки урожая, в частности, кабачки, примут в дар пятнистые олени зооуголка Центрального парка.