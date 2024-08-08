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«BackStage» все: в Туле закрылась еще одна крупная концертная площадка
Фото из архива Myslo.ru.

«BackStage» все: в Туле закрылась еще одна крупная концертная площадка

После долгих попыток продать бизнес владельцы сообщили о закрытии клуба.

Вчера вечером, 7 августа, на официальной станице «BackStage» в «ВКонтакте» появилось сообщение о закрытии клуба. Прощание оказалось немногословным и сдержанным:

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Ранее мы писали о том, что клуб выставили на продажу за 6,5 млн рублей. 

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Автор:
сегодня, в 09:34 +4
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