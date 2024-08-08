«BackStage» все: в Туле закрылась еще одна крупная концертная площадка

Фото из архива Myslo.ru.

После долгих попыток продать бизнес владельцы сообщили о закрытии клуба.

Вчера вечером, 7 августа, на официальной станице «BackStage» в «ВКонтакте» появилось сообщение о закрытии клуба. Прощание оказалось немногословным и сдержанным:

Ранее мы писали о том, что клуб выставили на продажу за 6,5 млн рублей.