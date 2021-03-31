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Самые ожидаемые концерты в Туле: афиша на апрель

Самые ожидаемые концерты в Туле: афиша на апрель

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Программа ближайших мероприятий:

Линда

Линда

3 апреля в Concert Hall выступит уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в рамки — Линда. Эпатажная и неформатная, она, в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену.
 
Её музыку невозможно причислить ни одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно – огромного числа поклонников всех возрастов. Начало в 19.00.
 
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Ненормативная классика

Ненормативная классика

2 апреля в Городском концертном зале Московский молодёжный камерный оркестр представит концерт «Ненормативная классика».
 
Публику ждет веселая праздничная атмосфера, креативные остроумные музыкальные номера на основе популярных шедевров классики и композиций современных авторов. Начало в 18.30.
 
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Animal ДжаZ

Animal ДжаZ

4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока». Начало в 19.00.
 
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День дурака

День дурака

3 апреля в Городском концертном зале покажут комедию ко Дню смеха «День дурака». 1 апреля – прекрасный денёк для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Начало в 17.00
 
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Мама Шамана

13 апреля в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори! Начало в 17.00.

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Маврин

Маврин

17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».

В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были написаны эти песни. Начало в 19.00.

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Niletto

19 апреля в Городском концертном зале состоится концерт NILETTO. Татуированный и накачанный харизматик ворвался в чаты в конце 2019 года со своим хитом «Любимка» и остался там очень надолго. Начало в 19.00.

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Mgzavrebi

Mgzavrebi

18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Начало в 19.00.

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Кис-Кис

Кис-Кис

28 апреля в тульском клубе Backstage выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы. Начало в 19.00.

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Чиж & Co

Чиж & Co

30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие года, но по-прежнему не утратили своей актуальности.
 
Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу, и заставят подпевать любого. Начало в 20.00.
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Более подробная информация о других событиях доступна в афише Myslo-кассы.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:04 0
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