Самые ожидаемые концерты в Туле: афиша на апрель
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Программа ближайших мероприятий:
Линда
Ненормативная классика
Animal ДжаZ
День дурака
Мама Шамана
13 апреля в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори! Начало в 17.00.
Маврин
17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».
В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были написаны эти песни. Начало в 19.00.
Niletto
19 апреля в Городском концертном зале состоится концерт NILETTO. Татуированный и накачанный харизматик ворвался в чаты в конце 2019 года со своим хитом «Любимка» и остался там очень надолго. Начало в 19.00.
Mgzavrebi
18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Начало в 19.00.
Кис-Кис
28 апреля в тульском клубе Backstage выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы. Начало в 19.00.
Чиж & Co
Более подробная информация о других событиях доступна в афише Myslo-кассы.