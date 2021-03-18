13 апреля в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори!

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов - вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...

Философские сказки о Маме Шамана, покровительнице диких домохозяек, будут сыграны на сцене Городского концертного зала 13 апреля в 18.30.

Продолжительность спектакля: 1,5 часа.