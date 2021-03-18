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Мама Шамана

Мама Шамана

13 апреля в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори!

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов - вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...
 
 
Философские сказки о Маме Шамана, покровительнице диких домохозяек, будут сыграны на сцене Городского концертного зала 13 апреля в 18.30.
 
Продолжительность спектакля: 1,5 часа.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 апреля 2021, вторник
18:30
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Касса
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
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Центр приема гостей Тульской области
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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