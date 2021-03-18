Мама Шамана
13 апреля в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори!
Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов - вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...
Философские сказки о Маме Шамана, покровительнице диких домохозяек, будут сыграны на сцене Городского концертного зала 13 апреля в 18.30.
Продолжительность спектакля: 1,5 часа.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 апреля 2021, вторник
18:30
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
23 - 30 мая
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽