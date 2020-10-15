11 ноября в тульском клубе BACKSTAGE выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы.

Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой, при поддержке парней с гитарами, начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали журналисты. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.

Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек