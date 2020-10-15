Кис-Кис
11 ноября в тульском клубе BACKSTAGE выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы.
Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой, при поддержке парней с гитарами, начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали журналисты. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.
Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек
«Молчи». В итоге банде осталось скоропостижно собрать чемоданы и
укатить в тур по стране и ближайшему зарубежью.
Сольные концерты «Кис-Кис» по стране уже сейчас можно объявлять
солдаутами — сегодня в России вряд ли найдется группа, способная
конкурировать с ними в количестве взрывной энергии. Меломанам
постарше стоит посетить шоу в образовательных целях, — услышать тот
самый «голос молодежи».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 ноября 2020, среда
19:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
1 января, понедельник 00:00
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽