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Кис-Кис

Кис-Кис

11 ноября в тульском клубе BACKSTAGE выступит «Кис-Кис», — пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы. 

Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой, при поддержке парней с гитарами, начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали журналисты. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.
 

Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек
«Молчи». В итоге банде осталось скоропостижно собрать чемоданы и
укатить в тур по стране и ближайшему зарубежью.
 
Сольные концерты «Кис-Кис» по стране уже сейчас можно объявлять
солдаутами — сегодня в России вряд ли найдется группа, способная
конкурировать с ними в количестве взрывной энергии. Меломанам
постарше стоит посетить шоу в образовательных целях, — услышать тот
самый «голос молодежи».

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 ноября 2020, среда
19:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Тульский экзотариум
1 января, понедельник 00:00
Вера Снежная
Купить билет
28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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