Чиж & Co
30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие года, но по-прежнему не утратили своей актуальности. Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу, и заставят подпевать любого. «На поле танки грохотали…», «Вот пуля просвистела…», «Фантом», «Полонез», «Вечная молодость»,… перечислять хиты можно бесконечно!!
Практически каждую песню на концертах «Чиж & Co» весь зал поёт хором вместе с музыкантами. И в этот момент не важны ни возраст, ни социальный статус, только музыка, только позитив, строки, несущие добро и полное отсутствие проблем!
На концерте «Чиж & Co» всех ждут старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье, ну и конечно же, нереальная энергетика живого выступления!
Не пропустите!
Количество билетов ограничено!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 апреля 2021, пятница
20:00
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
10 мая, понедельник 10:50
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 - 30 мая