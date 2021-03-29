30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие года, но по-прежнему не утратили своей актуальности. Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу, и заставят подпевать любого. «На поле танки грохотали…», «Вот пуля просвистела…», «Фантом», «Полонез», «Вечная молодость»,… перечислять хиты можно бесконечно!!

Практически каждую песню на концертах «Чиж & Co» весь зал поёт хором вместе с музыкантами. И в этот момент не важны ни возраст, ни социальный статус, только музыка, только позитив, строки, несущие добро и полное отсутствие проблем!

На концерте «Чиж & Co» всех ждут старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье, ну и конечно же, нереальная энергетика живого выступления!

Не пропустите!

Количество билетов ограничено!