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Чиж & Co

Чиж & Co

30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие года, но по-прежнему не утратили своей актуальности. Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу, и заставят подпевать любого. «На поле танки грохотали…», «Вот пуля просвистела…», «Фантом», «Полонез», «Вечная молодость»,… перечислять хиты можно бесконечно!!

Практически каждую песню на концертах «Чиж & Co» весь зал поёт хором вместе с музыкантами. И в этот момент не важны ни возраст, ни социальный статус, только музыка, только позитив, строки, несущие добро и полное отсутствие проблем!
 
На концерте «Чиж & Co» всех ждут старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье, ну и конечно же, нереальная энергетика живого выступления! 
 
Не пропустите!
Количество билетов ограничено!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 апреля 2021, пятница
20:00
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Касса
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
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