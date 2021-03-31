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Председателем Тульской федерации профсоюзов избрали Сергея Судницына

Председателем Тульской федерации профсоюзов избрали Сергея Судницына

Отметим, что он также возглавляет ОНФ и является депутатом облдумы.

Сегодня, 31 марта, на отчетно-выборной конференции Тульского областного союза организаций профсоюзов состоялись выборы председателя. Им стал Сергей Судницын.

Отметим, что он также депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, член комиссии по регламенту и депутатской этике, глава исполкома ОНФ в Тульской области.

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сегодня, в 16:42 0
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