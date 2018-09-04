8 сентября на площади Ленина в Туле выступит Анна Седокова

8 сентября на главной площади Тулы пройдут праздничные мероприятия, посвященные 872-й годовщине основания города-героя.

В 9.00 стартует легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»: старт с пл. Ленина — вверх по проспекту Ленина — поворот направо на ул. Каминского — Центральный переулок — ул. Советская — поворот на Ф. Энгельса — ул. Революции — ул. Союзная — Союзный пер. — Черниковский пер. — мимо ресторана «Респект» — ул. Металлистов (пешеходная зона) — ул. Менделеевская — кремль — набережная — через Кремлевский сад — ул. Дзержинского — ул. Никитская — ул. Менделеевская — налево на ул. Тургеневскую — ул. Советская — мимо «Гостиного двора» по парковке до ул. Менделеевской — на пл. Ленина.

11.00 — Работа спортивных, тематических интерактивных и игровых площадок. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».

12.00 — Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт «Тула — город новых возможностей.

16.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

19.30 — Праздничный концерт тульских исполнителей.

В 20.00 на главной площади города выступит эск-солистка легендарной «ВИА Гры» Анна Седокова.

В 21.00 продолжит программу Макс Барских.

В 21.45 гостей праздника ждет пиротехническое шоу, а в 22.00 — праздничный фейерверк.