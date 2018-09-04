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Календарь матчей РФПЛ по 17 тур: с кем сыграет тульский «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

Календарь матчей РФПЛ по 17 тур: с кем сыграет тульский «Арсенал»

Подробнее – в нашей статье.

Опубликовано расписание матчей Премьер-лиги с 7-го по 17-й тур сезона 2018/19, пишет «Спорт-Экспресс».

7-й тур

14 сентября (пятница)

  • «Локомотив» — «Динамо» 19.30

15 сентября (суббота)

  • «Рубин» — «Енисей» 14.00
  • «Уфа» — ЦСКА 16.30
  • «Арсенал» — «Крылья Советов» 19.00

16 сентября (воскресенье)

  • «Оренбург» — «Зенит» 14.00
  • «Анжи» — «Краснодар» 16.30
  • «Спартак» — «Ахмат» 19.00

17 сентября (понедельник)

  • «Урал» — «Ростов» 17.30

18, 19 сентября (вторник, среда) — 1 тур группового этапа Лиги чемпионов

20 сентября (четверг) — 1 тур группового этапа Лиги Европы

8-й тур

22 сентября (суббота)

  • «Енисей» — «Урал» 11.30
  • «Динамо» — «Анжи» 14.00
  • «Арсенал» — «Рубин» 16.30
  • «Ростов» — «Уфа» 19.00

23 сентября (воскресенье)

  • «Ахмат» — «Оренбург» 14.00
  • «Зенит» — «Локомотив» 16.30
  • ЦСКА — «Спартак» 19.00

24 сентября (понедельник)

  • «Крылья Советов» — «Краснодар» 18.30

26, 27 сентября (среда, четверг) — матчи 1/16 финала Кубка России

9-й тур

28 сентября (пятница)

  • «Оренбург» — ЦСКА 17.30

29 сентября (суббота)

  • «Урал» — «Арсенал» 11.30
  • «Уфа» — «Енисей» 14.00
  • «Рубин» — «Крылья Советов» 16.30
  • «Локомотив» — «Ахмат» 19.00

30 сентября (воскресенье)

  • «Анжи» — «Зенит» 14.00
  • «Краснодар» — «Динамо» 16.30
  • «Спартак» — «Ростов» 19.00

2, 3 октября (вторник, среда) — 2 тур группового этапа Лиги чемпионов

4 октября (четверг) — 2 тур группового этапа Лиги Европы

 

10-й тур

5 октября (пятница)

  • «Арсенал» — «Уфа» 19.30

6 октября (суббота)

  • «Крылья Советов» — «Динамо» 14.00
  • «Ростов» — «Оренбург» 16.30
  • «Рубин» — «Урал» 19.00

7 октября (воскресенье)

  • «Енисей» — «Спартак» 11.30
  • «Ахмат» — «Анжи» 14.00
  • «Зенит» — «Краснодар» 16.30
  • ЦСКА — «Локомотив» 19.00

8 — 16 октября — сбор национальной команды России

11-й тур

19 октября (пятница)

  • «Анжи» — ЦСКА 18.00
  • «Локомотив» — «Ростов» 20.30

20 октября (суббота)

  • «Оренбург» — «Енисей» 11.30
  • «Урал» — «Крылья Советов» 14.00
  • «Уфа» — «Рубин» 16.30

21 октября (воскресенье)

  • «Динамо» — «Зенит» 14.00
  • «Спартак» — «Арсенал» 16.30
  • «Краснодар» — «Ахмат» 19.00

23, 24 октября (вторник, среда) — 3 тур группового этапа Лиги чемпионов

25 октября (четверг) — 3 тур группового этапа Лиги Европы

12-й тур

27 октября (суббота)

  • «Урал» — «Уфа» 14.00
  • «Арсенал» — «Оренбург» 16.30
  • «Ростов» — «Анжи» 19.00

28 октября (воскресенье)

  • «Енисей» — «Локомотив» 14.00
  • «Ахмат» — «Динамо» 16.30
  • ЦСКА — «Краснодар» 19.00

29 октября (понедельник)

  • «Крылья Советов» — «Зенит» 18.00
  • «Рубин» — «Спартак» 20.30

31 октября, 1 ноября (среда, четверг) — матчи 1/8 финала Кубка России

13-й тур

3 ноября (суббота)

  • «Локомотив» — «Арсенал» 14.00
  • «Динамо» — ЦСКА 16.30

4 ноября (воскресенье)

  • «Зенит» — «Ахмат» 14.00
  • «Краснодар» — «Ростов» 16.30
  • «Спартак» — «Урал» 19.00

5 ноября (понедельник)

  • «Оренбург» — «Рубин» 14.00
  • «Уфа» — «Крылья Советов» 16.30
  • «Анжи» — «Енисей» 19.00

6, 7 ноября (вторник, среда) — 4 тур группового этапа Лиги чемпионов

8 ноября (четверг) — 4 тур группового этапа Лиги Европы

14-й тур

9 ноября (пятница)

  • «Арсенал» — «Анжи» 19.30

10 ноября (суббота)

  • «Урал» — «Оренбург» 14.00
  • «Крылья Советов» — «Ахмат» 16.30
  • «Ростов» — «Динамо» 19.00

11 ноября (воскресенье)

  • «Енисей» — «Краснодар» 11.30
  • «Уфа» — «Спартак» 14.00
  • «Рубин» — «Локомотив» 16.30
  • ЦСКА — «Зенит» 19.00

12−20 ноября — сбор национальной команды России

15-й тур

23 ноября (пятница)

  • «Ахмат» — ЦСКА 18.00
  • «Локомотив» — «Урал» 20.30

24 ноября (суббота)

  • «Динамо» — «Енисей» 14.00
  • «Оренбург» — «Уфа» 16.30
  • «Анжи» — «Рубин» 19.00

25 ноября (воскресенье)

  • «Спартак» — «Крылья Советов» 14.00
  • «Краснодар» — «Арсенал» 16.30
  • «Зенит» — «Ростов» 19.00

27, 28 ноября (вторник, среда) — 5 тур группового этапа Лиги чемпионов

29 ноября (четверг) — 5 тур группового этапа Лиги Европы

16-й тур

30 ноября (пятница)

  • «Рубин» — «Динамо» 19.30

1 декабря (суббота)

  • «Енисей» — «Ахмат» 14.00
  • «Оренбург» — «Крылья Советов» 16.30
  • «Анжи» — «Уфа» 19.00

2 декабря (воскресенье)

  • «Краснодар» — «Урал» 14.00
  • «Ростов» — ЦСКА 16.30
  • «Спартак» — «Локомотив» 19.00

3 декабря (понедельник)

  • «Арсенал» — «Зенит» 19.30

5, 6 декабря (среда, четверг) — матчи ¼ финала Кубка России

17-й тур

8 декабря (суббота)

  • «Крылья Советов» — «Ростов» 12.30
  • ЦСКА — «Енисей» 15.00
  • «Локомотив» — «Оренбург» 17.30
  • «Анжи» — «Спартак» 20.00

9 декабря (воскресенье)

  • «Динамо» — «Урал» 14.00
  • «Краснодар» — «Уфа» 16.30
  • «Зенит» — «Рубин» 19.00

10 декабря (понедельник)

  • «Ахмат» — «Арсенал» 19.30

11, 12 декабря (вторник, среда) — 6 тур группового этапа Лиги чемпионов

13 декабря (четверг) — 6 тур группового этапа Лиги Европы

Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Резервный день для матчей РПЛ — 22 мая 2019 года.

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