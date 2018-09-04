Календарь матчей РФПЛ по 17 тур: с кем сыграет тульский «Арсенал»
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Опубликовано расписание матчей Премьер-лиги с 7-го по 17-й тур сезона 2018/19, пишет «Спорт-Экспресс».
7-й тур
14 сентября (пятница)
- «Локомотив» — «Динамо» 19.30
15 сентября (суббота)
- «Рубин» — «Енисей» 14.00
- «Уфа» — ЦСКА 16.30
- «Арсенал» — «Крылья Советов» 19.00
16 сентября (воскресенье)
- «Оренбург» — «Зенит» 14.00
- «Анжи» — «Краснодар» 16.30
- «Спартак» — «Ахмат» 19.00
17 сентября (понедельник)
- «Урал» — «Ростов» 17.30
18, 19 сентября (вторник, среда) — 1 тур группового этапа Лиги чемпионов
20 сентября (четверг) — 1 тур группового этапа Лиги Европы
8-й тур
22 сентября (суббота)
- «Енисей» — «Урал» 11.30
- «Динамо» — «Анжи» 14.00
- «Арсенал» — «Рубин» 16.30
- «Ростов» — «Уфа» 19.00
23 сентября (воскресенье)
- «Ахмат» — «Оренбург» 14.00
- «Зенит» — «Локомотив» 16.30
- ЦСКА — «Спартак» 19.00
24 сентября (понедельник)
- «Крылья Советов» — «Краснодар» 18.30
26, 27 сентября (среда, четверг) — матчи 1/16 финала Кубка России
9-й тур
28 сентября (пятница)
- «Оренбург» — ЦСКА 17.30
29 сентября (суббота)
- «Урал» — «Арсенал» 11.30
- «Уфа» — «Енисей» 14.00
- «Рубин» — «Крылья Советов» 16.30
- «Локомотив» — «Ахмат» 19.00
30 сентября (воскресенье)
- «Анжи» — «Зенит» 14.00
- «Краснодар» — «Динамо» 16.30
- «Спартак» — «Ростов» 19.00
2, 3 октября (вторник, среда) — 2 тур группового этапа Лиги чемпионов
4 октября (четверг) — 2 тур группового этапа Лиги Европы
10-й тур
5 октября (пятница)
- «Арсенал» — «Уфа» 19.30
6 октября (суббота)
- «Крылья Советов» — «Динамо» 14.00
- «Ростов» — «Оренбург» 16.30
- «Рубин» — «Урал» 19.00
7 октября (воскресенье)
- «Енисей» — «Спартак» 11.30
- «Ахмат» — «Анжи» 14.00
- «Зенит» — «Краснодар» 16.30
- ЦСКА — «Локомотив» 19.00
8 — 16 октября — сбор национальной команды России
11-й тур
19 октября (пятница)
- «Анжи» — ЦСКА 18.00
- «Локомотив» — «Ростов» 20.30
20 октября (суббота)
- «Оренбург» — «Енисей» 11.30
- «Урал» — «Крылья Советов» 14.00
- «Уфа» — «Рубин» 16.30
21 октября (воскресенье)
- «Динамо» — «Зенит» 14.00
- «Спартак» — «Арсенал» 16.30
- «Краснодар» — «Ахмат» 19.00
23, 24 октября (вторник, среда) — 3 тур группового этапа Лиги чемпионов
25 октября (четверг) — 3 тур группового этапа Лиги Европы
12-й тур
27 октября (суббота)
- «Урал» — «Уфа» 14.00
- «Арсенал» — «Оренбург» 16.30
- «Ростов» — «Анжи» 19.00
28 октября (воскресенье)
- «Енисей» — «Локомотив» 14.00
- «Ахмат» — «Динамо» 16.30
- ЦСКА — «Краснодар» 19.00
29 октября (понедельник)
- «Крылья Советов» — «Зенит» 18.00
- «Рубин» — «Спартак» 20.30
31 октября, 1 ноября (среда, четверг) — матчи 1/8 финала Кубка России
13-й тур
3 ноября (суббота)
- «Локомотив» — «Арсенал» 14.00
- «Динамо» — ЦСКА 16.30
4 ноября (воскресенье)
- «Зенит» — «Ахмат» 14.00
- «Краснодар» — «Ростов» 16.30
- «Спартак» — «Урал» 19.00
5 ноября (понедельник)
- «Оренбург» — «Рубин» 14.00
- «Уфа» — «Крылья Советов» 16.30
- «Анжи» — «Енисей» 19.00
6, 7 ноября (вторник, среда) — 4 тур группового этапа Лиги чемпионов
8 ноября (четверг) — 4 тур группового этапа Лиги Европы
14-й тур
9 ноября (пятница)
- «Арсенал» — «Анжи» 19.30
10 ноября (суббота)
- «Урал» — «Оренбург» 14.00
- «Крылья Советов» — «Ахмат» 16.30
- «Ростов» — «Динамо» 19.00
11 ноября (воскресенье)
- «Енисей» — «Краснодар» 11.30
- «Уфа» — «Спартак» 14.00
- «Рубин» — «Локомотив» 16.30
- ЦСКА — «Зенит» 19.00
12−20 ноября — сбор национальной команды России
15-й тур
23 ноября (пятница)
- «Ахмат» — ЦСКА 18.00
- «Локомотив» — «Урал» 20.30
24 ноября (суббота)
- «Динамо» — «Енисей» 14.00
- «Оренбург» — «Уфа» 16.30
- «Анжи» — «Рубин» 19.00
25 ноября (воскресенье)
- «Спартак» — «Крылья Советов» 14.00
- «Краснодар» — «Арсенал» 16.30
- «Зенит» — «Ростов» 19.00
27, 28 ноября (вторник, среда) — 5 тур группового этапа Лиги чемпионов
29 ноября (четверг) — 5 тур группового этапа Лиги Европы
16-й тур
30 ноября (пятница)
- «Рубин» — «Динамо» 19.30
1 декабря (суббота)
- «Енисей» — «Ахмат» 14.00
- «Оренбург» — «Крылья Советов» 16.30
- «Анжи» — «Уфа» 19.00
2 декабря (воскресенье)
- «Краснодар» — «Урал» 14.00
- «Ростов» — ЦСКА 16.30
- «Спартак» — «Локомотив» 19.00
3 декабря (понедельник)
- «Арсенал» — «Зенит» 19.30
5, 6 декабря (среда, четверг) — матчи ¼ финала Кубка России
17-й тур
8 декабря (суббота)
- «Крылья Советов» — «Ростов» 12.30
- ЦСКА — «Енисей» 15.00
- «Локомотив» — «Оренбург» 17.30
- «Анжи» — «Спартак» 20.00
9 декабря (воскресенье)
- «Динамо» — «Урал» 14.00
- «Краснодар» — «Уфа» 16.30
- «Зенит» — «Рубин» 19.00
10 декабря (понедельник)
- «Ахмат» — «Арсенал» 19.30
11, 12 декабря (вторник, среда) — 6 тур группового этапа Лиги чемпионов
13 декабря (четверг) — 6 тур группового этапа Лиги Европы
Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
Резервный день для матчей РПЛ — 22 мая 2019 года.