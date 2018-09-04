Причиной пожара на пр. Ленина в Туле могла стать детская шалость

Фото Дмитрия Дзюбина и очевидцев

Балкон, на котором начался пожар, был сильно захламлен.

4 сентября около 16.00 в доме №135 по проспекту Ленина в Туле произошел серьезный пожар. Первым загорелся балкон на седьмом этаже. В этот момент в квартире находились бабушка и 5-летний малыш. Жителей подъезда быстро эвакуировали.

Огонь перекинулся еще на три балкона, пожар, по предварительной информации, задел пять квартир — на седьмом, восьмом и девятом этажах.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам соседей, балкон, на котором разгорелось пламя, был сильно захламлен, а вероятной причиной пожара могла стать шалость ребенка, который, играя, решил поджечь бумагу.