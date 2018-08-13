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В Туле в День города выступит Макс Барских
Фото из Инстаграма певца.

В Туле в День города выступит Макс Барских

Концерт пройдет на площади Ленина.

8 сентября, в День города, в Туле на площади Ленина выступит популярный певец Макс Барских. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое проходило в региональном правительстве.

Отметим, что Барских в Туле выступал лишь раз — в ноябре 2016 года. Его концерт вызвал большой ажиотаж среди туляков. Тогда в «Пряник» пришли больше тысячи человек. После выступления артист поблагодарил поклонников в своем Instagram.

 

 

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с концерта в нашей галерее.

Галерея
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Макс Барских в "Прянике", Фото: 39
Макс Барских в "Прянике", Фото: 40
Макс Барских в "Прянике", Фото: 41
Макс Барских в "Прянике", Фото: 42
Макс Барских в "Прянике", Фото: 43
Макс Барских в "Прянике", Фото: 44
Макс Барских в "Прянике", Фото: 45
Макс Барских в "Прянике", Фото: 46
Макс Барских в "Прянике", Фото: 47
Макс Барских в "Прянике", Фото: 48
Макс Барских в "Прянике", Фото: 49
Макс Барских в "Прянике", Фото: 50
Макс Барских в "Прянике", Фото: 51
Макс Барских в "Прянике", Фото: 52
Макс Барских в "Прянике", Фото: 53
Макс Барских в "Прянике", Фото: 54
Макс Барских в "Прянике", Фото: 55
Макс Барских в "Прянике", Фото: 56
Макс Барских в "Прянике", Фото: 57
Макс Барских в "Прянике", Фото: 58
Макс Барских в "Прянике", Фото: 59
Макс Барских в "Прянике", Фото: 60
Макс Барских в "Прянике", Фото: 61
Макс Барских в "Прянике", Фото: 62
Макс Барских в "Прянике", Фото: 63
Макс Барских в "Прянике", Фото: 64
Макс Барских в "Прянике", Фото: 65
Макс Барских в "Прянике", Фото: 66
Макс Барских в "Прянике", Фото: 67
Макс Барских в "Прянике", Фото: 68
Макс Барских в "Прянике", Фото: 69
Макс Барских в "Прянике", Фото: 70
Макс Барских в "Прянике", Фото: 71
Макс Барских в "Прянике", Фото: 72
Макс Барских в "Прянике", Фото: 73
Макс Барских в "Прянике", Фото: 74
Макс Барских в "Прянике", Фото: 75
Макс Барских в "Прянике", Фото: 76
Макс Барских в "Прянике", Фото: 77
Макс Барских в "Прянике", Фото: 78
Макс Барских в "Прянике", Фото: 79
Макс Барских в "Прянике", Фото: 80
Макс Барских в "Прянике", Фото: 81
Макс Барских в "Прянике", Фото: 82
Макс Барских в "Прянике", Фото: 83
Макс Барских в "Прянике", Фото: 84
Макс Барских в "Прянике", Фото: 85
Макс Барских в "Прянике", Фото: 86
Макс Барских в "Прянике", Фото: 87
Макс Барских в "Прянике", Фото: 88
Макс Барских в "Прянике", Фото: 89
Макс Барских в "Прянике", Фото: 90
Макс Барских в "Прянике", Фото: 91
Макс Барских в "Прянике", Фото: 92
Макс Барских в "Прянике", Фото: 93
Макс Барских в "Прянике", Фото: 94
Макс Барских в "Прянике", Фото: 95
Макс Барских в "Прянике", Фото: 96
Макс Барских в "Прянике", Фото: 97
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