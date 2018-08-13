В Туле в День города выступит Макс Барских

Фото из Инстаграма певца.

8 сентября, в День города, в Туле на площади Ленина выступит популярный певец Макс Барских. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое проходило в региональном правительстве.

Отметим, что Барских в Туле выступал лишь раз — в ноябре 2016 года. Его концерт вызвал большой ажиотаж среди туляков. Тогда в «Пряник» пришли больше тысячи человек. После выступления артист поблагодарил поклонников в своем Instagram.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с концерта в нашей галерее.