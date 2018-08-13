Фото из Инстаграма певца.
В Туле в День города выступит Макс Барских
Концерт пройдет на площади Ленина.
8 сентября, в День города, в Туле на площади Ленина выступит популярный певец Макс Барских. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое проходило в региональном правительстве.
Отметим, что Барских в Туле выступал лишь раз — в ноябре 2016 года. Его концерт вызвал большой ажиотаж среди туляков. Тогда в «Пряник» пришли больше тысячи человек. После выступления артист поблагодарил поклонников в своем Instagram.
Смотрите большой фоторепортаж Myslo с концерта в нашей галерее.
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