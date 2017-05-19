«Российская студенческая весна» связала Михаила Круга и Бритни Спирс: в Туле завершился отборочный этап фестиваля

Фото из архива Myslo.

На театральной площадке в ТЮЗе, по словам зрителей, страсти накалились до предела. Здесь ребята состязались в номинации «театры малых форм». То есть в постановке могли участвовать от 3 до 15 человек. Очевидцы не скупились на эпитеты после выступления коллектива «Парадокс» из Удмуртии. Душераздирающим, экспрессивным, великолепным был назван номер «Узник».

– Это история о страхе человека перед болью от неразделенной любви. Герой пытается отказаться от права любить и быть любимым, — пояснили перед началом выступления студенты-актеры.

Не меньше лестных слов было сказано и в адрес других конкурсантов. На суд жюри и публики были представлены и авторские юмористические зарисовки, и постановки по мотивам произведений Чехова, Тургенева, Гоголя, и библейские истории. В арсенале начинающих лицедеев множество способов донести свои идеи. Конкурсанты использовали как классические театральные постановки, так и вплетали в них пантомимы, современные танцы, а порою говорили языком пластики.

«Слепые» — так назвали свой мини-спектакль актеры театра-студии «Товарищъ» Тюменского государственного медицинского университета Минздрава РФ. Правда , к медицине их постановка не имеет никакого отношения.

– Идея нашего номера проста — стадное чувство одолевает большинство людей на земле. Они думают и чувствуют как все, повторяют движения, мимику, каждый шаг и не способны мыслить иначе. По нашей задумке, шапки, опущенные на глаза, олицетворяют слепоту. У кого-то из персонажей вдруг случайно головной убор спадает, и, кажется, он прозрел, увидел мир, но это неожиданное открытие пугает, человек был не готовы к этому. Своим номером мы хотим напомнить, что каждый из нас — индивидуальность! И должен жить, любить, чувствовать сам, не поддаваясь никаким стереотипам, — пояснили участники фестиваля из Тюмени.

Однако в первой половине дня все остальные площадки и выступления на них затмило действо, происходившее в ДК Туламашзавода , где конкурсанты направления «Оригинальный жанр» состязались в модной номинации. 17 театров мод и костюма из российских вузов боролись за грант основательницы международного fashion-проекта FollowTheFabrika и члена жюри фестиваля Марии Резниковой. Грант будет выделен на участие в FollowTheFabrika, цель которого — продвижение российских дизайнеров на международный рынок.

Театр, выбранный Резниковой, станет резидентом открытого дизайнерского клуба и получит возможность представить свой бренд на конкурсном показе.

Кроме того, каждый участник проекта может попасть на Недели мод в России, Италии, Китае, Казахстане, Украине и других странах. Также «фабриканты» получают возможность побороться за главный приз — участие в MFW в 2018 году и стажировку во Франции.

Такие впечатляющие перспективы вдохновили и самих студентов показать жюри фантастическую сказку. Конечно, модную. С демонстрацией невероятных нарядов, с песнями и танцами.

Ростовчане, например, попытались костюмами визуализировать само понятие «сон», а ставропольские студенты-модельеры создали «палитру мира». Свою модную постановку по мотивам фильма «Аватар» конкурсанты из Татарстана назвали «Пандора». В ней ребята явили публике мир сказочных существ. А театр из Адыгеи продемонстрировал национальные костюмы.

– Я хочу поблагодарить каждого участника «Российской студенческой весны». Спасибо вам большое за ваши яркие выступления. Потрясающие коллекции были представлены сегодня, — отметила по завершению конкурсной программы Мария Резникова.

– Вы меня сильно впечатлили. Невозможно вас сравнивать. Я уверена, что скоро ваши имена мы услышим на международной арене! — поддержала коллегу еще один член жюри этого направления, модельер Нина Ручкина.

– Я знаю, как трудно создать сценарий шоу, костюмы, подбирать музыку, поэтому я понимаю труд ребят. Хочу отметить, что в искусстве главное — чувство меры. Также любое произведение искусства должно быть целостным, — подвел итог третьему конкурсному дню площадки «Оригинального жанра» член жюри — заслуженный художник России, доктор искусствоведения Виктор Уваров.

А над Тульским академическим театром драмы, где в первой половине дня работала площадка «региональные программы», взошло «Солнце нартов».

– Действие разворачивается в далекие-далекие времена, когда землю нартов — героев древних эпических сказаний кавказских народов — покрыли мгла и холод: солнце похитил дракон. Богатыри вступили в неравную схватку с силами зла и вернули светило на небосвод. Вместе с ним вернулись и земные радости: песни, танцы, любовь, — рассказали ребята из Кабардино-Балкарии.

Студенты из Томска разыграли настоящую шахматную партию… живыми фигурами! Программа так и называлась: «Живые».

– Моя героиня в решающий момент самой важной своей партии в жизни погрузилась в размышления о правильных ходах. Она полагала, что чаще всего делала именно такие. И вдруг ее сознанием овладели вопросы о различии белого и черного, о том, где между ними граница, — пояснила суть постановки Анастасия Каптёрова.

Дьявольщиной повеяло от выступления калужан. На сцене они заключили «Договор номер 666». По сюжету, четыре девушки-убийцы пытаются расследовать преступления друг друга. Как оказалось, актеры на сцене не стеснялись импровизировать.

– Честно говоря, половина слов у меня родилась во время выступления, а другую половину предполагавшегося текста зрители так и не услышали. В целом же, я считаю, мы свою задачу выполнили, — сказала после выступления Анна Чехмырева.

– Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом уровень региональных программ значительно вырос. Хотя и слабых номеров оказалось чуть больше, чем мы думали. Многим коллективам я поставил хорошие оценки. В то же время высший балл пока никто не получил. Самое главное, что мне хочется донести до молодых людей, это чтобы они не бросали то, чем занимаются. Если человек приехал на фестиваль и ничего не получил, то, опустив руки, тем самым он совершит самый глупый в жизни поступок, — заметил член жюри «Российской студенческой весны» с 10-летним стажем, генеральный директор продюсерского центра «Дебют» Сергей Харин. Как рассказал эксперт, он всегда отдает предпочтение студвесне, хотя его приглашают на Евровидение.

– «Студенческая весна» лучше, потому что на Евровидении действо длится всего 3 часа, а здесь — целых 5 дней. Да и в «региональных программах» в этот раз было заявлено 29 выступлений по 40 минут. Были даже опасения: хватит ли мне сил отсмотреть все? Хватило! — пошутил Харин.

Напомним также, что 18 мая в 19.00 в официальной группе «Российской студенческой весны» в соцсети «ВКонтакте» дан старт голосованию за лучшую региональную программу! Завершится волеизъявление 19 мая в 15.00. Победители фестивального плебисцита получат дополнительные 7 баллов к общекомандному зачету!

В Тульской областной филармонии, где все конкурсные дни проходило прослушивание участников «Музыкального направления», особую похвалу снискали «народники». Фольклорный ансамбль корейских барабанщиков «Хе Дом» с песней «Хварён», по словам очевидцев, сорвал самые громкие аплодисменты. А зрительские симпатии в номинации «народный вокал» были отданы Егору Гоголеву из республики Саха, исполнившему композицию «Хотой». Лучшими вокальными группами болельщики назвали коллектив из Мордовии с «Зарисовкой на тему финских песен» и «Трио» из Якутии с номером «Стерхи».

Студенты из Кемеровской области на конкурсном просмотре «Танцевального направления» в ТулГУ ошарашили публику тем, что на танцпол вышли в экстравагантных ярких плюшевых носках. Правда, не только внешним видом ребята смогли поразить публику. Танцевали конкурсанты и под «Владимирский централ» Михаила Круга, и под песни Бритни Спирс.

– Наш номер — это стёб. Мы иронизировали над парнями, которые примеряют на себя образ девочек. Не следует этого делать, нужно всегда оставаться пацанами. «Ми-ми-мишности» и «няшности» — это все напускное. А должно быть по-мужски, — объяснили свой эпатажный номер мило-суровые кемеровские парни.

А после выступления делегации из Крыма зал аплодировал стоя.

– Единство и единение — вот идея нашей программы. У нас в Крыму, действительно, много представителей разных национальностей, и мы все прекрасно ладим, находим общий язык. И в нашем студенческом коллективе у нас много украинцев, татар и, конечно, русских. Так что еще раз повторю: наша сила — в единстве! — гордо заявила Мерьем Ягьяева.

Творческие встречи и мастер-классы по завершении конкурсной программы также стали доброй традицией фестиваля. Так, в ДК АК «Туламашзавод» студенты общались с модельером-дизайнером, обладателем дипломов Домов моды Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева Сусанной Макеровой. В ТулГУ своим опытом делилась режиссер-хореограф, член жюри Татьяна Малахова. В Тульской областной филармонии мастер-класс провел педагог по вокалу, аранжировщик семи сезонов шоу «Фабрика звезд» Владимир Коробка. Ну а фаворитом всех внеконкурсных встреч стал актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, сценарист, народный артист России Сергей Безруков. Во время беседы мэтр заметил, что главное сейчас для студентов — это практика и опыт. Он рассказал ребятам, что в Московском Губернском театре, где Безруков является худруком, к молодым дарованиям отношение особое: им предоставляется возможность выйти на сцену не только в массовке, но и сыграть главные роли в спектаклях. По признанию актера, и репертуар театра рассчитан на подрастающее поколение: в афише 10 спектаклей для детей. Сергей Витальевич также рассказал о своем творчестве, о том, что летом ему предстоят съемки в фильме по повести Сергея Довлатова, но какой именно, он уточнять не стал.

Уже после общения со «звёздами» участники «Студенческой весны» собрались в торгово-деловом комплексе Likerka Loft, где для них была организована заключительная дискотека. Специальными гостями действа стали группы Burito и Anacondaz.

Впереди — главный день фестиваля. В Москве, в Российском экономическом университете имени Плеханова состоится церемония награждения лауреатов «Российской студенческой весны», а вечером в Большом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет гала-концерт.