новости
новости
Регистрация
«Российская студенческая весна» связала Михаила Круга и Бритни Спирс: в Туле завершился отборочный этап фестиваля
Фото из архива Myslo.

«Российская студенческая весна» связала Михаила Круга и Бритни Спирс: в Туле завершился отборочный этап фестиваля

18 мая – финальный день конкурсных просмотров XXV Всероссийского фестиваля. Состязания проходили по всем направлениям.

На театральной площадке в ТЮЗе, по словам зрителей, страсти накалились до предела. Здесь ребята состязались в номинации «театры малых форм». То есть в постановке могли участвовать от 3 до 15 человек. Очевидцы не скупились на эпитеты после выступления коллектива «Парадокс» из Удмуртии. Душераздирающим, экспрессивным, великолепным был назван номер «Узник».
 
– Это история о страхе человека перед болью от неразделенной любви. Герой пытается отказаться от права любить и быть любимым, — пояснили перед началом выступления студенты-актеры.
 
Не меньше лестных слов было сказано и в адрес других конкурсантов. На суд жюри и публики были представлены и авторские юмористические зарисовки, и постановки по мотивам произведений Чехова, Тургенева, Гоголя, и библейские истории. В арсенале начинающих лицедеев множество способов донести свои идеи. Конкурсанты использовали как классические театральные постановки, так и вплетали в них пантомимы, современные танцы, а порою говорили языком пластики.
 
«Слепые» — так назвали свой мини-спектакль актеры театра-студии «Товарищъ» Тюменского государственного медицинского университета Минздрава РФ. Правда, к медицине их постановка не имеет никакого отношения.
 
– Идея нашего номера проста — стадное чувство одолевает большинство людей на земле. Они думают и чувствуют как все, повторяют движения, мимику, каждый шаг и не способны мыслить иначе. По нашей задумке, шапки, опущенные на глаза, олицетворяют слепоту. У кого-то из персонажей вдруг случайно головной убор спадает, и, кажется, он прозрел, увидел мир, но это неожиданное открытие пугает, человек был не готовы к этому. Своим номером мы хотим напомнить, что каждый из нас — индивидуальность! И должен жить, любить, чувствовать сам, не поддаваясь никаким стереотипам, — пояснили участники фестиваля из Тюмени.
 
Однако в первой половине дня все остальные площадки и выступления на них затмило действо, происходившее в ДК Туламашзавода, где конкурсанты направления «Оригинальный жанр» состязались в модной номинации. 17 театров мод и костюма из российских вузов боролись за грант основательницы международного fashion-проекта FollowTheFabrika и члена жюри фестиваля Марии Резниковой. Грант будет выделен на участие в FollowTheFabrika, цель которого — продвижение российских дизайнеров на международный рынок.
 
Театр, выбранный Резниковой, станет резидентом открытого дизайнерского клуба и получит возможность представить свой бренд на конкурсном показе.
 
Кроме того, каждый участник проекта может попасть на Недели мод в России, Италии, Китае, Казахстане, Украине и других странах. Также «фабриканты» получают возможность побороться за главный приз — участие в MFW в 2018 году и стажировку во Франции.
 
Такие впечатляющие перспективы вдохновили и самих студентов показать жюри фантастическую сказку. Конечно, модную. С демонстрацией невероятных нарядов, с песнями и танцами.
 
Ростовчане, например, попытались костюмами визуализировать само понятие «сон», а ставропольские студенты-модельеры создали «палитру мира». Свою модную постановку по мотивам фильма «Аватар» конкурсанты из Татарстана назвали «Пандора». В ней ребята явили публике мир сказочных существ. А театр из Адыгеи продемонстрировал национальные костюмы.
 
– Я хочу поблагодарить каждого участника «Российской студенческой весны». Спасибо вам большое за ваши яркие выступления. Потрясающие коллекции были представлены сегодня, — отметила по завершению конкурсной программы Мария Резникова.
 
– Вы меня сильно впечатлили. Невозможно вас сравнивать. Я уверена, что скоро ваши имена мы услышим на международной арене! — поддержала коллегу еще один член жюри этого направления, модельер Нина Ручкина.
 
– Я знаю, как трудно создать сценарий шоу, костюмы, подбирать музыку, поэтому я понимаю труд ребят. Хочу отметить, что в искусстве главное — чувство меры. Также любое произведение искусства должно быть целостным, — подвел итог третьему конкурсному дню площадки «Оригинального жанра» член жюри — заслуженный художник России, доктор искусствоведения Виктор Уваров.
 
А над Тульским академическим театром драмы, где в первой половине дня работала площадка «региональные программы», взошло «Солнце нартов».
 
– Действие разворачивается в далекие-далекие времена, когда землю нартов — героев древних эпических сказаний кавказских народов — покрыли мгла и холод: солнце похитил дракон. Богатыри вступили в неравную схватку с силами зла и вернули светило на небосвод. Вместе с ним вернулись и земные радости: песни, танцы, любовь, — рассказали ребята из Кабардино-Балкарии.
 
Студенты из Томска разыграли настоящую шахматную партию… живыми фигурами! Программа так и называлась: «Живые».
 
– Моя героиня в решающий момент самой важной своей партии в жизни погрузилась в размышления о правильных ходах. Она полагала, что чаще всего делала именно такие. И вдруг ее сознанием овладели вопросы о различии белого и черного, о том, где между ними граница, — пояснила суть постановки Анастасия Каптёрова.
 
Дьявольщиной повеяло от выступления калужан. На сцене они заключили «Договор номер 666». По сюжету, четыре девушки-убийцы пытаются расследовать преступления друг друга. Как оказалось, актеры на сцене не стеснялись импровизировать.
 
– Честно говоря, половина слов у меня родилась во время выступления, а другую половину предполагавшегося текста зрители так и не услышали. В целом же, я считаю, мы свою задачу выполнили, — сказала после выступления Анна Чехмырева.
 
– Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом уровень региональных программ значительно вырос. Хотя и слабых номеров оказалось чуть больше, чем мы думали. Многим коллективам я поставил хорошие оценки. В то же время высший балл пока никто не получил. Самое главное, что мне хочется донести до молодых людей, это чтобы они не бросали то, чем занимаются. Если человек приехал на фестиваль и ничего не получил, то, опустив руки, тем самым он совершит самый глупый в жизни поступок, — заметил член жюри «Российской студенческой весны» с 10-летним стажем, генеральный директор продюсерского центра «Дебют» Сергей Харин. Как рассказал эксперт, он всегда отдает предпочтение студвесне, хотя его приглашают на Евровидение.
 
– «Студенческая весна» лучше, потому что на Евровидении действо длится всего 3 часа, а здесь — целых 5 дней. Да и в «региональных программах» в этот раз было заявлено 29 выступлений по 40 минут. Были даже опасения: хватит ли мне сил отсмотреть все? Хватило! — пошутил Харин.
 
Напомним также, что 18 мая в 19.00 в официальной группе «Российской студенческой весны» в соцсети «ВКонтакте» дан старт голосованию за лучшую региональную программу! Завершится волеизъявление 19 мая в 15.00. Победители фестивального плебисцита получат дополнительные 7 баллов к общекомандному зачету!
 
В Тульской областной филармонии, где все конкурсные дни проходило прослушивание участников «Музыкального направления», особую похвалу снискали «народники». Фольклорный ансамбль корейских барабанщиков «Хе Дом» с песней «Хварён», по словам очевидцев, сорвал самые громкие аплодисменты. А зрительские симпатии в номинации «народный вокал» были отданы Егору Гоголеву из республики Саха, исполнившему композицию «Хотой». Лучшими вокальными группами болельщики назвали коллектив из Мордовии с «Зарисовкой на тему финских песен» и «Трио» из Якутии с номером «Стерхи».
 
Студенты из Кемеровской области на конкурсном просмотре «Танцевального направления» в ТулГУ ошарашили публику тем, что на танцпол вышли в экстравагантных ярких плюшевых носках. Правда, не только внешним видом ребята смогли поразить публику. Танцевали конкурсанты и под «Владимирский централ» Михаила Круга, и под песни Бритни Спирс.
 
– Наш номер — это стёб. Мы иронизировали над парнями, которые примеряют на себя образ девочек. Не следует этого делать, нужно всегда оставаться пацанами. «Ми-ми-мишности» и «няшности» — это все напускное. А должно быть по-мужски, — объяснили свой эпатажный номер мило-суровые кемеровские парни.
 
А после выступления делегации из Крыма зал аплодировал стоя.
 
– Единство и единение — вот идея нашей программы. У нас в Крыму, действительно, много представителей разных национальностей, и мы все прекрасно ладим, находим общий язык. И в нашем студенческом коллективе у нас много украинцев, татар и, конечно, русских. Так что еще раз повторю: наша сила — в единстве! — гордо заявила Мерьем Ягьяева.
 
Творческие встречи и мастер-классы по завершении конкурсной программы также стали доброй традицией фестиваля. Так, в ДК АК «Туламашзавод» студенты общались с модельером-дизайнером, обладателем дипломов Домов моды Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева Сусанной Макеровой. В ТулГУ своим опытом делилась режиссер-хореограф, член жюри Татьяна Малахова. В Тульской областной филармонии мастер-класс провел педагог по вокалу, аранжировщик семи сезонов шоу «Фабрика звезд» Владимир Коробка. Ну а фаворитом всех внеконкурсных встреч стал актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, сценарист, народный артист России Сергей Безруков. Во время беседы мэтр заметил, что главное сейчас для студентов — это практика и опыт. Он рассказал ребятам, что в Московском Губернском театре, где Безруков является худруком, к молодым дарованиям отношение особое: им предоставляется возможность выйти на сцену не только в массовке, но и сыграть главные роли в спектаклях. По признанию актера, и репертуар театра рассчитан на подрастающее поколение: в афише 10 спектаклей для детей. Сергей Витальевич также рассказал о своем творчестве, о том, что летом ему предстоят съемки в фильме по повести Сергея Довлатова, но какой именно, он уточнять не стал.
 
Уже после общения со «звёздами» участники «Студенческой весны» собрались в торгово-деловом комплексе Likerka Loft, где для них была организована заключительная дискотека. Специальными гостями действа стали группы Burito и Anacondaz.
 
Впереди — главный день фестиваля. В Москве, в Российском экономическом университете имени Плеханова состоится церемония награждения лауреатов «Российской студенческой весны», а вечером в Большом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет гала-концерт.
Сюжет: Студенческая весна-2017
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 17 мая
Культура
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 17 мая
17 мая, в 10:28, 3 2171 0
Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
Жизнь Тулы и области
Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
16 мая, в 11:29, 21 16372 4
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая
Жизнь Тулы и области
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая
16 мая, в 10:22, 17 2259 0
На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
Жизнь Тулы и области
На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
15 мая, в 18:19, 21 2816 1
Все новости сюжета
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Российская студенческая веснастудентывыступления

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для тульских студентов-юристов прошла Ярмарка вакансий
Для тульских студентов-юристов прошла Ярмарка вакансий
Туляки жалуются на перебои в работе сети «Мегафон»
Туляки жалуются на перебои в работе сети «Мегафон»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.