«Студенческая весна» в Туле: расписание на 17 мая
В Туле в разгаре всероссийский фестиваль. Более 3000 студентов со всей России покажут свои таланты. Myslo публикует афишу сегодняшнего дня.
9.00-14.00
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»
Тульский государственный академический театр драмы
10.00-13.00 и 15.00-19.00
Конкурсные просмотры по направлениям:
- «Музыкальное» — ГУК ТО «Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского»
- «Танцевальное» — ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
- «Театральное» — ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
- «Оригинальный жанр» — ДК «Туламашзавод»
- «Журналистика» — ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
15.00-22.00
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы».
МАУК «Городской концертный зал».
19.00-20.00
Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями — площадки фестиваля.
22.00-23.00
Совещание с руководителями региональных делегаций — МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».
20.00-23.00
Работа фестивального клуба — МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».
Молодежный многопрофильный центр «Родина»
Вход свободный. Полную афишу фестиваля смотрите здесь.
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