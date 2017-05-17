«Студенческая весна» в Туле: расписание на 17 мая

В Туле в разгаре всероссийский фестиваль. Более 3000 студентов со всей России покажут свои таланты. Myslo публикует афишу сегодняшнего дня.

17 мая (среда)

9.00-14.00

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

Тульский государственный академический театр драмы

10.00-13.00 и 15.00-19.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

«Музыкальное» — ГУК ТО «Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского»

«Танцевальное» — ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

«Театральное» — ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

«Оригинальный жанр» — ДК «Туламашзавод»

«Журналистика» — ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

15.00-22.00

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы».

МАУК «Городской концертный зал».

19.00-20.00

Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями — площадки фестиваля.

22.00-23.00

Совещание с руководителями региональных делегаций — МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».

20.00-23.00

Работа фестивального клуба — МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».

Молодежный многопрофильный центр «Родина»

Вход свободный. Полную афишу фестиваля смотрите здесь.

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