Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было

Фото Алексея Пирязева.

Тула объединила студентов со всей России. 15 мая фестиваль открылся на тульской земле. Смотрите яркий фоторепортаж Myslo, ищите себя и своих друзей.

XXV, юбилейный, фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал в Туле. Наш город впервые увидел такие масштабы: на открытии выступило более 1500 молодых артистов и присутствовало свыше 5 тысяч зрителей. Тульский Кремль превратился в настоящий центр студенческой жизни.

Представители всех 85 регионов России приехали в Тулу, чтобы показать свои таланты. Для гостей города мероприятия в Кремле начались еще днем, за несколько часов до открытия фестиваля: здесь работало свыше 10 интерактивных площадок. Тульские умельцы презентовали студентам ремесла, которыми славится наш город.



К участникам и гостям фестиваля обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– В прошлом году Тула победила в конкурсе на право проведения 25-го юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна».

Эта победа первая не только для нашего региона, но и для всей Центральной России.

В фестивале впервые принимают участие все регионы нашей страны. Для нас большая честь проводить это масштабное и важное мероприятие. Мы надеемся, что от посещения Тульской области у наших гостей останутся самые приятные впечатления. Дорогие участники! Все вы, без сомнения, талантливые, умные и целеустремлённые ребята. Среди вас – победители региональных фестивалей. Вы проявили свои лучшие качества и по праву представляете свой регион в финале. Я искренне надеюсь, что «Студенческая весна» сплотит вас, научит взаимовыручке и поддержке, поможет найти новых друзей. Желаю вам успехов – не только на фестивале, но и в учёбе, в профессии, в жизни. Счастья, радости, энергии и удачи всем участникам и гостям!

Самой большой популярностью пользовалась «Мастерская кузница». На этом стенде все желающие могли попробовать свои силы в чеканке монет с логотипом «Студенческой весны» с одной стороны и гербом Тульской области с другой.

- У нас потрясающе-интересная станция, — говорит кузнец Борис Глазков. Без шуток: где еще вы сможете увидеть настоящий кавалерийский горн начала XX века? Делать что-то своими руками всегда здорово: этому мы и учим тульских студентов и гостей города. Мастер-класс по изготовлению подков и гвоздей — вообще редкость! Ребята были в восторге.

Привлекла студентов и «Мастерская шар-папье».

– Шар-папье — новый тренд, — рассказывает куратор площадки Ольга Уварова. — По сути, это открытка, на которую наносится узорчатая заготовка из спрессованной бумаги. Задача студентов — аккуратно раскрасить рисунок акриловыми красками. Многие участники «Студвесны» влюбились в это дело. Может быть, это станет чьим-то хобби.

«Звонница» тоже собрала вокруг себя толпу студентов. Скажем так: это самая громкая интерактивная площадка фестиваля.

– Здесь мы учили каждого желающего колокольному звону, — рассказывает куратор Валерия Заплатникова. — Несмотря на кажущуюся простоту, это очень сложное музыкальное направление. А еще мы показывать ребятам, как играть на билах — плоских металлических платинах. Студенты удивились: как это пригодится в жизни? Но при этом их было не остановить: все хотели попробовать себя в необычном жанре.

Тульская команда приветствовала гостей у входа в Кремль. Это было феерично: такую энергию и единство можно сравнить только разве что с Олимпийской атмосферой.



Юлия Петухова.

– Принимать столько гостей со всей страны – огромная ответственность. Для нас, ребят из Тулы, открытие фестиваля – не только праздник, но и большая работа, - говорит студентка Юлия Петухова. – Я буду участвовать в номинации «Авторская песня» и представлю композицию о Тульской земле. Очень волнительно… Ведь я не только ее исполнитель, но еще и соавтор. Поэтому оценивать, наверняка, будут особенно строго.



Артем Чистяков слева.

– Ура, Россия, мы приветствуем тебя! Ух, обстановка кружит голову, - улыбается студент Артем Чистяков. – Мы с ребятами на днях представим жюри конкурса мюзикл «Три богатыря». Для нас это первая «Студвесна», так что наши лица, наверное, выдают волнение. Поддерживает команда: Тула уже выигрывала этот фестиваль, и в этом году, в родных стенах, мы сможем это повторить!



Алена Скринник.

– Открытие собрало столько народу, - говорит студентка Алена Скринник. – И радостно, и волнительно: так можно описать мое состояние. Страх усиливает то, что завтра мне нужно выступать. Танцевальное направление, которое я представляю, будет оценивать известный хореограф Егор Дружинин. Вот думаю об этом, и мурашки бегут по коже.

Открытие фестиваля прошло поистине в столичных масштабах: яркая шоу-программа, талантливые молодые артисты, свето-музыка, тысячи зрителей – Тула действительно стала столицей студенчества.

На празднике выступил туляк Алексей Воробьев. «Такой же красивый, как и в телеке», - шептались девушки.

Церемония открытия завершилась красочным фейерверком:

Полную афишу фестиваля смотрите здесь.

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