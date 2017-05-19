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Туляки жалуются на перебои в работе сети «Мегафон»

Туляки жалуются на перебои в работе сети «Мегафон»

По имеющейся информации, сбои в работе наблюдаются у операторов «Мегафон» и «Билайн» во многих городах России.

Днём 19 мая тульские абоненты «Мегафона» пожаловались на неполадки в работе сети оператора в России.

В компании признали наличие проблем и пообещали решить их в ближайшее время.

— Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона составляет 30%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время, — ответил Пётр Лидов, PR-директор «Мегафона».

Жалобы начали поступать около 12.00.

По словам пользователей, телефоны не могут найти сеть «Мегафона».

Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах Центрального региона.

В «Мегафоне» добавили, что мобильный интернет работает в обычном режиме, и порекомендовали совершать звонки через мессенджеры.

Ранее на неполадки также жаловались абоненты дочерних компаний «Мегафона» – Yota и NetByNet.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:13 +1
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