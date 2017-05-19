Туляки жалуются на перебои в работе сети «Мегафон»

По имеющейся информации, сбои в работе наблюдаются у операторов «Мегафон» и «Билайн» во многих городах России.

Днём 19 мая тульские абоненты «Мегафона» пожаловались на неполадки в работе сети оператора в России.

Мегафон не работает во всём центральном регионе — Данил Грибков (@danilyanchus) May 19, 2017

В компании признали наличие проблем и пообещали решить их в ближайшее время.

@Nikatin_EM Здравствуйте. На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) May 19, 2017

— Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона составляет 30%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время, — ответил Пётр Лидов, PR-директор «Мегафона».

Жалобы начали поступать около 12.00.

По словам пользователей, телефоны не могут найти сеть «Мегафона».

Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах Центрального региона.

В «Мегафоне» добавили, что мобильный интернет работает в обычном режиме, и порекомендовали совершать звонки через мессенджеры.

Ранее на неполадки также жаловались абоненты дочерних компаний «Мегафона» – Yota и NetByNet.