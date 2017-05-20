В Москве подвели итоги «Российской студенческой весны»
В следующем году фестиваль пройдет в Ставропольском крае.
19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве состоялось официальное закрытие фестиваля «Российская студенческая весна».
Всероссийский конкурс среди студентов стартовал 15 мая на территории Тульского кремля. В последующие три дня ребята боролись за победу в нескольких номинациях: танец, вокал, цирк, журналистика, оригинальный жанр.
Участие в фестивале приняли 1,5 тысячи студентов из 85 регионов РФ.
Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актеры театра и кино, хореографы, певцы, работники цирка среди которых Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа «Пицца», Аскольд Запашный. Знаменитости не только оценивали номера, но и проводили для студентов мастер- классы.
19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве в рамках церемонии закрытия фестиваля прошел гала-концерт с участием команд-победителей в разных номинациях «Российской студенческой весны» прошлых лет. После были объявлены победители и призеры 2017 года.
Победители:
- Саратовская область.
- Приморский край.
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Лауреатом Гран-при и обладателем денежного приза — 300 тысяч рублей — стала Тюменская область.
А следующим регионом, в котором пройдет «Российская студенческая весна», стал Ставропольский край.
В закрытии фестиваля принял участие председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.
Юрий Андрианов
– Мы рады за победителей. Хотя вы все здесь победители. Самые талантливые и удачливые. А в этот момент еще и самые счастливые. И сейчас вы можете сказать, Тула и Москва прощай — привет Ставропольский край, — сказал студентам-участникам фестиваля первый заместитель губернатора Тульской области.