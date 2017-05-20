В Москве подвели итоги «Российской студенческой весны»

Фото из архива Myslo.

19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве состоялось официальное закрытие фестиваля «Российская студенческая весна».



Всероссийский конкурс среди студентов стартовал 15 мая на территории Тульского кремля. В последующие три дня ребята боролись за победу в нескольких номинациях: танец, вокал, цирк, журналистика, оригинальный жанр.

Участие в фестивале приняли 1,5 тысячи студентов из 85 регионов РФ.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актеры театра и кино, хореографы, певцы, работники цирка среди которых Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа «Пицца», Аскольд Запашный. Знаменитости не только оценивали номера, но и проводили для студентов мастер- классы.



19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве в рамках церемонии закрытия фестиваля прошел гала-концерт с участием команд-победителей в разных номинациях «Российской студенческой весны» прошлых лет. После были объявлены победители и призеры 2017 года.

Победители:

Саратовская область. Приморский край. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Лауреатом Гран-при и обладателем денежного приза — 300 тысяч рублей — стала Тюменская область.

А следующим регионом, в котором пройдет «Российская студенческая весна», стал Ставропольский край.

В закрытии фестиваля принял участие председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.