новости
новости
Регистрация
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая

«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая

В Туле стартовал всероссийский фестиваль. Более 3000 студентов со всей России покажут свои таланты. Myslo публикует афишу сегодняшнего дня.

16 мая (вторник)

9.00-14.00

Тульский академический театр драмы

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

10.00-13.00 и 15.00-19.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

«Музыкальное» – Тульская областная филармония

«Танцевальное» – ТулГУ, 9-й корпус

«Театральное» – Театр юного зрителя

«Оригинальный жанр» – Тульский государственный цирк

«Журналистика» – Тульский государственный музей оружия

19.00-20.00

Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями

Место: площадки фестиваля.

22.00-23.00

Совещание с руководителями региональных делегаций

Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»

20.00−23.00

Работа фестивального клуба

Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»

Вход свободный. Полную афишу фестиваля смотрите здесь.

Новости, фото- и видеорепортажи – в сюжете Myslo. И в официальном паблике портала ВКонтакте.

Сюжет: Студенческая весна-2017
Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
Жизнь Тулы и области
Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
сегодня, в 11:29, 9 3144 3
На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
Жизнь Тулы и области
На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
вчера, в 18:19, 19 1357 2
«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России
Жизнь Тулы и области
«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России
вчера, в 18:10, 25 4940 1
Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны»
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны»
14 мая, в 15:40, 9 2442 1
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:22 0
Другие статьи по темам
Событие
фестивальРоссийская студенческая веснапрограммаафишафоторепортаж
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу может прийти штормовой фронт
В Тулу может прийти штормовой фронт
Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»
Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.