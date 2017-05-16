«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая

В Туле стартовал всероссийский фестиваль. Более 3000 студентов со всей России покажут свои таланты. Myslo публикует афишу сегодняшнего дня.

16 мая (вторник)

9.00-14.00

Тульский академический театр драмы

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

10.00-13.00 и 15.00-19.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

«Музыкальное» – Тульская областная филармония

«Танцевальное» – ТулГУ, 9-й корпус

«Театральное» – Театр юного зрителя

«Оригинальный жанр» – Тульский государственный цирк

«Журналистика» – Тульский государственный музей оружия

19.00-20.00

Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями

Место: площадки фестиваля.

22.00-23.00

Совещание с руководителями региональных делегаций

Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»

20.00−23.00

Работа фестивального клуба

Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»

Вход свободный. Полную афишу фестиваля смотрите здесь.

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