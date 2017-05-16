«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая
В Туле стартовал всероссийский фестиваль. Более 3000 студентов со всей России покажут свои таланты. Myslo публикует афишу сегодняшнего дня.
9.00-14.00
Тульский академический театр драмы
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»
10.00-13.00 и 15.00-19.00
Конкурсные просмотры по направлениям:
«Музыкальное» – Тульская областная филармония
«Танцевальное» – ТулГУ, 9-й корпус
«Театральное» – Театр юного зрителя
«Оригинальный жанр» – Тульский государственный цирк
«Журналистика» – Тульский государственный музей оружия
19.00-20.00
Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями
Место: площадки фестиваля.
22.00-23.00
Совещание с руководителями региональных делегаций
Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»
20.00−23.00
Работа фестивального клуба
Место: Молодежный многопрофильный центр «Родина»
Вход свободный. Полную афишу фестиваля смотрите здесь.
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